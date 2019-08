Lehrte

Dramatische Szenen an der Kreuzung aus Westtangente und Autobahnabfahrt: Bei einem Unfall ist dort in der Nacht zu Sonntag eine 24-Jährige schwer verletzt worden. Der Verursacher des Unfalls, dessen VW Passat nach der Kollision auf der Seite liegen blieb, flüchtete mit mehreren weiteren Autoinsassen zu Fuß vom Unfallort. Die Polizei hofft nun, dass sich Augenzeugen melden, die Näheres zu dem Unfallverursacher sagen können.

Die Kollision spielte sich kurz nach 1 Uhr ab. Die 24-Jährige war mit ihrem VW Golf aus Richtung Hannover kommend an der Anschlussstelle Lehrte von der Autobahn 2 abgefahren und wollte an der Kreuzung mit der Westtangente ihre Fahrt geradeaus fortsetzen. Die Ampel habe für sie Grün gezeigt, teilt die Polizei mit. Der VW Passat kam in diesem Moment von links und prallte mit großer Wucht gegen das Heck des Autos der jungen Frau. Der Passat müsse bei Rot in den Bereich der Kreuzung gefahren sein, heißt es.

VW Passat kippt auf die Seite

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 24-Jährigen herumgeschleudert. Der Passat stieß anschließend noch mit einem Citroen zusammen, dessen 50-jähriger Fahrer gerade nach rechts abbiegen wollte. Der Passat kippte daraufhin auf die Seite, die anderen Wagen kamen auf der Kreuzung zum Stehen. Was dann geschah, ist kaum zu glauben: Die Insassen des Passats kletterten aus dem auf der Seite liegenden Wagen und flüchteten.

Sowohl die 24-Jährige als auch der 50-Jährige kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen, der Citroen-Fahrer konnte laut Polizei die Klinik inzwischen wieder verlassen.

Der Verkehrsunfalldienst sucht nun nach den Ersthelfern am Unfallort sowie weitere Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, mit der Polizei in Hannover unter Telefon (0511) 1091888 Kontakt aufzunehmen.

Von Achim Gückel