Lehrte

Die medienwirksame Werbung der beiden Bürgermeister beim Lehrter Citylauf hat nicht so richtig gefruchtet: Die Sonderfahrt per Dampfzug am Sonntag, 29. September, von Lehrte in die Partnerstadt Staßfurt in Sachsen-Anhalt steht wegen des schleppenden Kartenverkaufs auf der Kippe. „Sofern nicht bis zum 18. September, noch zirka 120 weitere Fahrkarten verkauft werden, muss die Sonderzugfahrt aufgrund der fehlenden Kostendeckung abgesagt werden“, heißt es jetzt in einer Mitteilung aus dem Lehrter Rathaus.

Insgesamt ist im Sonderzug Platz für 284 Reisende. Die Tagesfahrt soll anlässlich der 30-jährigen Partnerschaft der beiden Städte stattfinden. In Staßfurt wird am 29. September das Fest der Region sowie ein Eisenbahnerfest gefeiert.

Familienticket kostet 155 Euro

Die Hin- und Rückfahrt nach Staßfurt kostet für Erwachsene 69 Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren 39 Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit. Das Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 155 Euro.

Reservierungen nehmen Julienne Franke, Astrid Kohnert und Angela Wolfert bei der Stadt Lehrte entgegen. Sie sind unter Telefon (0 51 32) 8 62 82 43, 8 62 82 42 und 8 62 82 41 sowie per E-Mail an die Adressen julienne-franke@lehrte.de, astrid.kohnert@lehrte.de sowie angela. wolfert@lehrte zu erreichen.

Von Achim Gückel