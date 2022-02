Arpke

Schwüblingsen ist ein malerisches, friedliches Dorf mit kaum 600 Einwohnern in der Gemeinde Uetze. Und noch nie ist davon zu hören gewesen, dass die Menschen im Nachbardorf Arpke etwas gegen die Leute in Schwüblingsen im Schilde führten. Ganz im Gegenteil: Schon bald soll sogar ein Radweg entlang der Landstraße die beiden kaum fünf Kilometer voneinander entfernt liegenden Ortschaften noch enger aneinander binden. Doch irgendwie ist in Arpke bei der Schreibweise von „Schwüblingsen“ der Wurm drin.

Schon seit einiger Zeit gibt es diesen Radwegweiser am Arpker Dorfteich, der den Weg nach „Schüblingsen“ zeigt. Konsequent fehlt auf beiden Seiten ein w. Längst wollte die Stadt Lehrte das Schild mit der peinlichen Aufschrift ausgetauscht haben. Doch es hängt noch immer geradezu trotzig am Mast. Und nun dieses: Die Tafel an einer Bushaltestelle, kaum 250 Meter vom Teich entfernt, trägt die Aufschrift „Schwüplingser Straße“. Immerhin fehlt dort kein w, und die seltsame Schreibweise ist auch nur auf einer Seite des Schilds zu sehen. Aber wer will einem denn hier ein p für ein b vormachen?

Regiobus ist die Sache peinlich

Das Unternehmen Regiobus, dem das Schild an der Haltestelle gehört und das in der gesamten Region Hannover etwa 2700 Masten mit solchen Tafeln versehen hat, ist die Sache jedenfalls ziemlich peinlich. Man werde das jetzt „intern weitergeben“, sagt eine Sprecherin. Und man hoffe auf baldige Korrektur und Austausch des Schildes. Doch wenn sich das lange hinzieht, hätten die Schwüblingser ja genug Zeit für eine neckische Retourkutsche in ihren Dorf. Wie wäre es mit einem Hinweisschild nach Arbke? Oder nach Apke.

Von Achim Gückel