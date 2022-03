Lehrte

Der Bedarf an weiteren Krippen- und Kindergartenplätzen in Lehrte bleibt groß. Umso erfreuter zeigen sich Kommunalpolitiker über eine außergewöhnliche Privatinitiative: Susann und Heinrich Baxmann wollen auf ihrem Grundstück direkt neben dem Polizeikommissariat an der Osterstraße im Alten Dorf eine Kita errichten und an die Kinder- und Jugendhilfe des Roten Kreuzes (DRK) vermieten. Dieser soll die Einrichtung mit finanzieller Unterstützung der Stadt betreiben. Möglicherweise kann der Betrieb noch Ende nächsten Jahres aufgenommen werden.

Schon jetzt unterhält das DRK in Lehrte die Kita „Kleeblatt“ an der Straße Am Sülterberg sowie in unmittelbarer Nachbarschaft des jetzt geplanten Neubaus eine Großtagespflegestelle namens „Die kleinen Frechdachse“. Sie soll in eine kleine Krippengruppe mit zehn Plätzen umgewandelt werden, was laut einer DRK-Sprecherin mit „einer Anhebung des pädagogischen Standards“ verbunden wäre. Mit der neuen Kita kämen noch einmal 30 Krippenplätze in zwei Gruppen hinzu. Für Kinder über drei Jahre sind ebenfalls zwei Gruppen vorgesehen. In ihnen könnten bis zu 50 Jungen und Mädchen betreut werden.

Lehrter Familie geht auf das DRK zu

Finanziert werden soll der Bau mit Zuschüssen von der Region und möglicherweise auch vom Land. Nach dem aktuellen Stand der Richtlinien könnten so bis zu 810.000 Euro akquiriert werden. Den Rest der noch nicht genau feststehenden Investitionssumme will die Familie Baxmann investieren und durch die Miete wieder hereinbringen. Eine ebenfalls viergruppige Kita in Arpke hatte inklusive Außenanlagen zuletzt 3,7 Millionen Euro gekostet. Die Stadt beteiligt sich nicht an den Baukosten, aber über eine Defizitabdeckung an den Betriebskosten. Dafür muss sie jährlich gut 600.000 Euro veranschlagen.

„Wir sind auf das DRK zugegangen“, berichtet Heinrich Baxmann. Anfangs sei auch noch an die Integration einer Demenzstation gedacht worden. Davon habe man jedoch Abstand genommen, sodass die Raumplanung jetzt noch einmal überarbeitet werden müsse.

Im Prinzip steht das Konzept aber schon: Die Entwürfe entsprächen „in vollem Maße den gesetzlichen Ansprüchen und dem von der Stadt Lehrte vorgelebten Qualitätsstandard von Kindertagesstätten“, heißt es in einer Beschlussvorlage der Verwaltung für die politischen Gremien. In einigen Bereichen weiche es allerdings von den Standards des so genannten Lehrter Konzeptes ab, die über den gesetzlichen Vorgaben lägen, räumt Stadtsprecher Fabian Nolting ein.

Breite Zustimmung in der Politik

Der Haushalts- und der Jugendhilfeausschuss haben den Vorschlägen auch schon zugestimmt. Die endgültige Entscheidung liegt beim Rat, dürfte aber nur eine Formsache sein: „Das ist auf breite Zustimmung gestoßen“, sagt Heike Koehler, Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Sie finde es „sehr gelungen, wenn Bürger bereit sind, auf ihrem Grundstück eine Kita zu errichten“, denn die Stadt benötige dringend weitere Betreuungsplätze.

Baxmann möchte nach eigenen Worten „so schnell wie möglich loslegen“, aber vorher gibt es noch einiges zu erledigen: Erst wenn das Raumkonzept – und damit die Baukosten – endgültig feststeht, kann er einen Vertrag mit dem DRK abschließen. Den muss die Stadt absegnen und ihrerseits einen Betriebsführungsvertrag mit dem DRK vereinbaren. Außerdem müssen die Zuschussanträge gestellt werden.

Und dann gibt es zurzeit noch ein Problem, das den Zeitpunkt der Inbetriebnahme unsicher erscheinen lässt: „Das ist die Materialbeschaffung“, meint Baxmann mit Blick auf Lieferschwierigkeiten auf verschiedenen Gebieten. Dennoch hofft er, noch nächstes Jahr mit der neuen Kita im Alten Dorf fertig zu werden.