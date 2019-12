Lehrte

Ein Fernseher und ein DVD-Player waren die Beute von Einbrechern aus einer Gartenlaube im Fuhrenweg in Lehrte. Die Diebe hatten dafür ein Flügelfenster der Laube eingeschlagen. Die Ermittlungen dürften schwierig werden: Der Diebstahl ist erst am Donnerstag gemeldet worden, zugetragen hat er sich nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte aber im Zeitraum zwischen Mitte Oktober und jetzt. Wer dennoch Hinweise hat, kann sich unter Telefon (05132) 8270 an die Lehrter Polizei wenden.

Von Oliver Kühn