Lehrte

An den beiden Klassenraum-Containern an der Albert-Schweitzer-Grundschule ist es am Montagvormittag während des Unterrichts zu einem Feuer gekommen. Nach bisherigen Erkenntnisses war es dort in einem Verbindungsstück zwischen den zwei Containern zu einem elektrischen Kurzschluss gekommen. Kinder und Lehrkräfte kamen dabei mit dem Schrecken davon, Verletzte gab es nicht. Doch die Einrichtung der Unterrichtsmodule sei nun derart stark verraucht, dass sie vorerst nicht mehr nutzbar sind, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung.

Feuerwehr kann Brand schnell löschen

Zu dem Feuer kam es gegen 11 Uhr. Die Kinder und Lehrkräfte konnten die Container laut Nolting schnell und geordnet verlassen. Eine ernsthafte Gefahr habe nicht bestanden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an, die das Feuer schnell löschen konnten.

Von Achim Gückel