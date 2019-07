Lehrte

Das nennt man wohl einen glücklichen Zufall. Bei der Anfahrt zu einem Flächenbrand bei Immensen ist die Lehrter Feuerwehr am Montagnachmittag auf ein weiteres Feuer aufmerksam geworden. An der Scharnhorststraße war unter einer Außentreppe an einem Zweifamilienhaus Haushaltsmaterial in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. An der Treppe sowie der Fassade des Hauses entstand jedoch erheblicher Schaden. Die Polizei schätzt ihn auf 15.000 Euro.