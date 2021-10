Lehrte

Auf dem Schulhof des Gymnasiums an der Friedrichstraße ist es am Dienstagabend zu einem Feuer gekommen. Dabei brannte ein Altpapiercontainer aus Kunststoff vollständig aus. In einem weiteren Container aus Metall wurde lediglich der Inhalt ein Raub der Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Autofahrer, der am Schulgelände entlangfuhr, hatte gegen 22.30 Uhr gesehen, wie die Flammen aus den Containern schlugen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Sie leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und hofft nun darauf, dass Zeugen etwas zu den Brandstiftern sagen können. Das Kommissariat an der Osterstraße nimmt Hinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Erst Ende September und im Juli hatten Unbekannte am Schulzentrum sowie der Grundschule Süd in Lehrte einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt.

Von Achim Gückel