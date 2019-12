Lehrte

Drei Leichtverletzte, ein stark verrauchter Gebäudekomplex und ein bisher nicht genau bezifferter Sachschaden: Das ist das Fazit eines Feuers am Sonnabendabend an der Iltener Straße. In einem Kellerraum waren Matratzen in Brand geraten, die Ursache dafür ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Möglicherweise habe es aber einen technischen Defekt in einer elektrischen Anlage gegeben, heißt es. Brandermittler werden sich den Kellerraum frühestens am Montag genauer anschauen.

Das Feuer war nach Angaben der Lehrter Feuerwehr kurz vor 21.30 Uhr ausgebrochen. Der Qualm zog aus dem Keller in die oberen Geschosse. Sechs Bewohner sowie zehn weitere Menschen, die sich als Gäste in dem Gebäudekomplex aufhielten, begaben sich nach draußen. Drei von ihnen hatten zu diesem Zeitpunkt aber schon Rauch eingeatmet. Sie mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Lehrter Ortsfeuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an der Iltener Straße an. Die zunächst zur Vorsicht ebenfalls alarmierten zusätzlichen Kräfte aus mehreren Ortsteilen der Stadt konnten jedoch schnell wieder nach Hause geschickt werden, sagt Sprecher Stefan Keil.

Qualm zieht in das gesamte Gebäude

Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der starken Rauchentwicklung allerdings nicht einfach. Die Feuerwehrleute mussten zunächst Wasser durch ein Kellerfenster in den Raum spritzen, dann begaben sich Einsatzkräfte unter Atemschutz in das Haus. Ihnen gelang es recht schnell, das Feuer zu löschen. Anschließend beförderten sie die Matratzen durch das Kellerfenster nach draußen.

Nach Keils Angaben waren die Rauchschwaden aus dem Keller durch den gesamten Gebäudekomplex gezogen. Inwieweit dieser weiterhin bewohnbar ist, stehe aber noch nicht fest, betonte die Polizei.

Von Achim Gückel