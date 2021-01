Lehrte

Das Feuer in einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses an der Goethestraße in Lehrte hat verheerende Folgen. Nach Angaben der Polizei von Mittwochmittag entstand bei dem Brand am Dienstag ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Wohnung wurde vollständig zerstört und ist unbewohnbar. Auch die Fassade des Hauses ist stark beschädigt. Und wegen der Folgen der starken Rauchentwicklung müssen laut Feuerwehr auch die Bewohner weiterer Wohnungen in dem Gebäude vorerst anderswo unterkommen.

Die Folgen des Brandes sind auch an der Fassade des Mehrfamilienhauses deutlich erkennbar. Quelle: Katja Eggers

Experten der Polizei ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die 64-jährige Bewohnerin der ausgebrannten Wohnung. Genauere Angaben zur Ursache für das Feuer konnten die Ermittler aber am Mittwoch noch nicht machen. Noch sei sogar unklar, in welchem Raum und an welcher Stelle das Feuer seinen Ausgangspunkt hatte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Feuerwehr bietet 78 Einsatzkräfte auf

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot von 78 Kräften aus der Kernstadt sowie aus Aligse und Steinwedel an der Goethestraße im Einsatz. Sie konnten fünf Menschen, die sich auf Balkonen neben der brennenden Wohnung befanden, mit der Hilfe sogenannter Steckleitern in Sicherheit bringen. Zwei weitere Menschen retteten die Feuerwehrleute per Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss. Eine Seniorin mussten die Einsatzkräfte aus dem dritten Obergeschoss ins Freie bringen, wo sie dem Rettungsdienst übergeben wurde. Leichte Verletzungen zog sich die Bewohnerin der ausgebrannten Wohnung zu. Sie hatte sich sehr schnell allein in Sicherheit bringen können. Sonst wurde niemand verletzt.

Von Achim Gückel