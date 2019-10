Lehrte

Am frühen Mittwochmorgen ist es in der Obdachlosenunterkunft an der Nordstraße zu einem Feuer gekommen, dessen Hintergründe etwas seltsam daherkommen. Es brannte in der Wohnung eines Mannes, der nach Information dieser Zeitung erst am Dienstag eine Haftstrafe angetreten hatte. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Auch die Höhe des Schadens ist unklar. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Verletzte gab es keine, die betroffene Obdachlosenwohnung ist aber nicht mehr bewohnbar.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren kurz vor 5 Uhr zur Nordstraße gerufen worden. Zuvor hatte offenbar ein Bewohner des Hauses bereits die Polizei gerufen. Als die Brandbekämpfer eintrafen, befanden sich alle Bewohner der Unterkunft bereits im Freien. Die Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz ins Gebäude. Sie konnten Feuerschein in dem Raum sehen und hatten dann leichtes Spiel.

Feuerwehr musste in der Wohnung schon einmal löschen

Denn die mit allerlei Unrat und Gerümpel vollgestellte Wohnung kannten sie bereits. Erst vor wenigen Wochen hatten sie dort einen Einsatz absolvieren müssen, als der damalige Bewohner in einem Ofen Gartenschläuche verbrannt hatte – was die Wohnung vollständig in Rauch hüllte. Damals mussten die Feuerwehrleute die Wohnung ordentlich lüften, was sie am Mittwochmorgen, nachdem sie das Feuer schnell gelöscht hatten, erneut tun mussten.

Die Wohnung ist jetzt allerdings stark verrußt und nicht mehr bewohnbar. Sie muss komplett saniert werden. Die anderen Wohnungen seien aber von dem Feuer nicht betroffen, sagt der Lehrter Feuerwehrsprecher Stephan Keil.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel