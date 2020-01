Immensen

22 Einsätze, eine steigende Mitgliederzahl, eine florierende Jugendarbeit, aber ein immer noch zu kleines Gerätehaus: Diese Bilanz hat die Immenser Feuerwehr bei ihrer Jahresversammlung gezogen. Dabei gab es auch eine Reihe von Ehrungen sowie einen Rückblick auf die große Jubiläumsfeier anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens.

Ortsbrandmeister Rainer Fricke erinnerte gleich in seiner Begrüßung daran, dass es mit der gewünschten Vergrößerung des Feuerwehrhauses am Fleith auch 2019 nicht vorangegangen sei. Dieses sei immer noch zu klein. Ansonsten hatte er aber viel Positives zu vermelden. Die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute in Immensen sei zwar binnen Jahresfrist um eine Person auf nun 49 gesunken. Dafür wuchs die Jugendfeuerwehr von sieben Mitgliedern im Jahr 2017 auf 20 an. Auch bei der Kinderfeuerwehr geht es nach vorn. 37 Jungen und Mädchen sind dort nun aktiv.

Feuerwehr hat jetzt 352 Mitglieder

Inklusive der Altersabteilung und der fördernden Mitglieder zählt die Ortsfeuerwehr nun 352 Köpfe. Das sind 30 mehr als noch 2017. Die gute Jugendarbeit sowie die qualitativ hochwertige feuerwehrtechnische Ausbildung der Aktiven wolle man fortsetzen, hieß es in der Versammlung.

Unter den 22 Einsätzen im vergangenen Jahr waren allein zwölf technische Hilfeleistungen, sagte Fricke. Brandeinsätze gab es vier, Sicherheitswachen sechs.

Für ihre Treue zur Ortsfeuerwehr wurden drei Mitglieder geehrt: Jürgen Heuger für zehnjährige Mitgliedschaft, Karsten Bühring für 40 sowie Uwe Mügge für 50 Jahre. Selina Meseke wurde zur Feuerwehrfrau befördert, Dirk Heidemüller zum Oberfeuerwehrmann und Sven Hansen zum Hauptfeuerwehrmann.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel