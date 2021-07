Röddensen

Ein runder Geburtstag muss gefeiert werden. Umso mehr, wenn es sich dabei um einen hundertsten handelt. Denn so lange besteht die Freiwillige Feuerwehr Röddensen in diesem Jahr. Die Party steigt am Sonnabend, 17. Juli, unter freiem Himmel unter den Kastanien an der Röddenser Dorfstraße – selbstverständlich mit coronakonformem Hygienekonzept. Wer mitfeiern will, muss sich anmelden oder auf mögliche Restkarten an der Abendkasse hoffen.

Ab 16.30 Uhr ist Einlass für maximal 350 Gäste, die namentlich erfasst werden müssen. Um 18 Uhr beginnt der Kommers mit Gästen aus Politik, Feuerwehr, Wirtschaft und Vereinen. Nach dem offiziellen Festakt ist Party angesagt: ab 20 Uhr sorgen die Double Dools für Livemusik. Auch ein DJ wird am Start sein. Dafür, dass keiner hungrig und durstig bleibt, ist auch gesorgt.

350 Gäste mit negativem Corona-Test können mitfeiern

Anmeldungen mit Angabe der Kontaktdaten können per E-Mail an Geraetehaus@web.de erfolgen. Falls es noch freie Plätze geben sollte, wird eine Abendkasse eingerichtet. Wer solcherart teilnehmen will, sollte bereits einen Zettel mit seinen Kontaktdaten vorbereitet haben oder die Luca-App nutzen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Wer mitfeiern will, muss zudem einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als zwölf Stunden sein darf. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit, müssen aber einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person.

Von Sandra Köhler