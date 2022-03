Lehrte

Nun haben sie auch einen richtigen Helm: Sieben Jungen und Mädchen sind jetzt von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr aufgerückt, nachdem sie zehn Jahre alt geworden waren – und Helme gibt es erst in der Jugendgruppe. Ebenfalls einen neuen Helm bekamen Yasi Riahi, Fabian Swiontek und Lea Wegener, die aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen wurden – und da gibt es einen Einsatzhelm.

Eigentlich, so berichtet Feuerwehr-Sprecher Stephan Keil, geschieht das stets in einem festlichen Umfeld bei der Jahresversammlung. Doch die konnte coronabedingt noch nicht stattfinden, so dass sich Ortsbrandmeister Marc Wilhelms entschloss, die Übergabe vorzuziehen und den feierlichen Akt im kommenden Sommer nachzuholen.

„Konsequente Arbeit in Jugendabteilungen“

Die Einsatzabteilung der Lehrter Ortsfeuerwehr verfügt damit jetzt über 98 Mitglieder – „ein absoluter Höchststand“, wie Keil betont. Das verdanke man vor allem der „konsequenten Arbeit in den Jugendabteilungen. Auch während drei Corona-Lockdowns hätten die Verantwortlichen es geschafft, den Kindern und Jugendlichen „im Rahmen des Erlaubten die Feuerwehr nahe zu bringen und die Motivation aufrechtzuerhalten“.

Die Jugendfeuerwehr in Lehrte zählt jetzt noch 44 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr 21. „Da dürfen gerne noch welche dazukommen“, sagt Keil. Jungen und Mädchen zwischen sechs und neun Jahren können ab dem 23. März jeden zweiten Mittwoch in der Feuerwache an der Schützenstraße vorbeischauen.

Vielleicht erleben sie dabei sogar ebenso wie die jetzt beförderten Kinder einen aktuellen Einsatz: Während der Zeremonie mussten einige der anwesenden Feuerwehrleute mit Blaulicht ausrücken. Allerdings entpuppte sich der Einsatz als Fehlalarm.