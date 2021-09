Lehrte

Die Lehrterinnen und Lehrter können sich ein Stück weit sicherer fühlen: Die Feuerwehr hat jetzt zehn hauptamtliche Gerätewarte, die mit ihrem Schichtdienst gewährleisten, dass auch tagsüber bei Alarmen immer genügend Aktive ausrücken können. „Die Tagesalarmsicherheit ist in Lehrte nun kein Problem mehr“, betont Michael Großmann, Fachbereichsleiter für Bürgerservice und Ordnung im Rathaus.

Die Stadt hat damit ein großes Ziel erreicht. Schon 2012 hatte ein Gutachter festgestellt, dass die Tagesalarmsicherheit auf Dauer nicht mehr gewährleistet wäre. Denn von den mehr als 440 freiwilligen Feuerwehrkräften gehen viele zwischen 7 und 17 Uhr ihrem Beruf nach und sind dort nicht abkömmlich oder arbeiten an weit entfernten Orten. In Fachausschüssen hatte es dazu mitunter stundenlange Debatten gegeben. Die Stadt hatte kontinuierlich an einer Lösung gearbeitet.

Gerätewarte warten auch Kehrmaschinen des Bauhofs

Von den zehn qualifizierten Einsatzkräften der sogenannten Organisationseinheit Gerätewarte (OE-GW) sind nun stets sechs anwesend. Im Alarmfall haben sie keine lange Anfahrt, sondern können ruckzuck die blaue Werkstattmontur gegen die Einsatzkleidung der Feuerwehr tauschen. Die ehrenamtlichen Kräfte werden aber dennoch benötigt. „In acht Minuten müssen wir mit neun Aktiven vor Ort sein, um den Einsatz gut zu bewältigen, müssen in den nächsten fünf Minuten noch mal sieben dazukommen“, erläutert Stadtbrandmeister Jörg Posenauer.

Werkstattarbeit: Der leitende Gerätewart Martin Schlusche repariert ein Stahlrohr. Quelle: Katja Eggers

Außerhalb des Einsatzgeschehens gibt es für die Gerätewarte ebenfalls viel zu tun. Sie sind vor allem für die Wartung der 40 Einsatzfahrzeuge und der Geräte, etwa der Atemschutzgeräte, Pumpen und Hydraulikgeräte, aller Lehrter Feuerwehren zuständig. Darüber hinaus kümmert sich die Einheit um die Wartung der 45 Fahrzeuge und Geräte des städtischen Baubetriebshofs. „Von der Kehrmaschine über den Rasenmäher und Trecker bis zur Heckenschere ist da alles dabei“, erzählt Bürgermeister Frank Prüße.

Viele kommen aus dem Kfz-Bereich

Die zweite große Aufgabe der Gerätewarte ist die Pflege der Schutzausrüstung der Feuerwehren und die Verwaltung der Kleiderkammer. Dazu kommen Wartung und Reparatur der Funkgeräte und Meldungsempfänger. Die vielen verschiedenen Aufgaben können die Gerätewarte meistern, weil sie die entsprechende Berufsausbildung mitbringen. Die meisten kommen aus dem Kfz-Bereich und sind zum Beispiel Kfz-Meister, -Mechatroniker oder -Mechaniker. Unter den Gerätewarten gibt es aber auch Landmaschinenmechaniker und Elektriker.

Dass die Gerätewarte sowohl Handwerker als auch Feuerwehrleute sein sollen, hatte die Stadt als Voraussetzung in die Stellenausschreibungen aufgenommen. „Bei der Feuerwehr haben wir mindestens den Titel Gruppenführer und idealerweise Zugführerqualifikation vorausgesetzt“, betont Großmann. Auf jede Stelle hatten sich sieben bis acht Kandidaten beworben, darunter auch Frauen. „Aber denen fehlte oft die geforderte berufliche Voraussetzung“, sagt Großmann.

Alle Gerätewarte sind ausgebildete Atemschutzträger

Die Stadt hat nun alle zehn Stellen besetzt. Ihren Dienst hat die OE-GW offiziell am 16. August aufgenommen. Der zehnte Gerätewart fängt am 16. September an. Zwei sind schon seit 1993 bei der Feuerwehr beschäftigt. Einer wurde 2019 eingestellt, die restlichen stockte die Stadt nach und nach auf. In der neuen Organisationseinheit stammen zwei Gerätewarte aus dem Stadtgebiet, die anderen kommen aus umliegenden Kommunen. Alle sind bei der Stadt mit einer vollen Stelle angestellt und obendrein ausgebildete Atemschutzträger.

Gemeinsam ist den Gerätewarten laut Großmann, dass sie sich bewusst beruflich verändert und ihren bisherigen Job für die neue Stelle an den Nagel gehängt haben. „Ich habe mich beworben, weil ich so meinen Beruf als Kfz-Meister und meine langjährige Leidenschaft für die Feuerwehr miteinander verbinden kann“, erklärt der leitende Gerätewart Martin Schlusche.

Von Katja Eggers