Röddensen

Feuerwehrleute aus den zwei kleinsten Lehrter Dörfern haben am Sonnabendmittag Hand in Hand gearbeitet, um ein Feuer zu löschen. Sie konnten verhindern, dass auf einem Grundstück an der Celler Straße in Röddensen ein Gartenhaus vollständig niederbrennt.

Der Alarm war kurz vor 12 Uhr bei den Feuerwehren eingegangen. Gemeldet wurde ein Laubenbrand. Den Einsatzkräften bot sich dann folgendes Bild: Im hinteren Gartenbereich eines freistehenden Hauses hatte nach bisherigen Informationen eine Art Räucherofen Feuer gefangen. Die Flammen drohten auf das direkt nebenan stehende Gartenhaus überzugreifen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatte der Grundstückseigentümer zunächst noch Löschversuche mit Wasser aus einem Gartenschlauch unternommen, war dabei aber erfolglos geblieben.

Verletzt wird bei dem Feuer niemand

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Im Anschluss kontrollierten sie die betroffenen Bereiche mit der Wärmebildkamera, fanden aber keine Glutnester mehr. Nach Angaben der Feuerwehr gab es bei dem Brand keine Verletzten. Über die Höhe des entstandenen Schadens ist nichts bekannt. Im Einsatz waren insgesamt 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen.

Von Achim Gückel