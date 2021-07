Lehrte

Die Feuerwehrleute in Lehrte entwickeln sich offensichtlich zu Spezialisten in einem höchst ungewöhnlichen Einsatzbereich. Denn innerhalb von vier Wochen haben sie jetzt schon zum zweiten Mal einen Ring von einem geschwollenen Finger fräsen müssen. Die Sache endete für die dieses Mal betroffene Person, eine 88-jährige Bewohnerin des Altenheims an der Iltener Straße, glimpflich. Und auch ihr Ring ist möglicherweise noch zu retten.

Die Seniorin hatte sich offenbar schon vor mehreren Tagen selbst in die missliche Lage mit dem Ehering gebracht. Die Tochter der alten Dame, die am Sonntagvormittag die im Rosemarie-Nieschlag-Haus zu Gast war, beschrieb die Sache gegenüber der Feuerwehr so: Ihr Mutter habe sich den Ring versehentlich nicht auf den Ringfinger, sondern den etwas dickeren Zeigefinger gesteckt. Dort hing er dann fest. Die 88-Jährige versuchte noch, das gute Stück, an dem sicher viele Erinnerungen hängen, mit Hausmitteln wieder vom Finger zu bekommen – mit dem Einsatz von Olivenöl und Seife. Doch nützte nichts, und der Finger schwoll gefährlich an.

Tochter alarmiert die Feuerwehr

Gegen 10.30 Uhr am Sonntag alarmierte die Tochter die Feuerwehr. Doch die Einsatzkräfte durften wegen Corona nicht das Alten- und Pflegeheim betreten. Die Seniorin musste daher das Gebäude verlassen und dort ihren Finger in die Hände der Feuerwehrleute geben.

Diese versuchten zunächst noch einmal, den Ring schonend zu lösen. Doch das gelang nicht. Also kam eine Druckluftfräse mit einem etwa acht Zentimeter großen Trennblatt zum Einsatz. Beim Anblick dieser Maschine seien der 88-Jährigen kurz „die Gesichtszüge entglitten“, sagt Feuerwehrsprecher Stephan Keil. Dann habe die Frau die Situation aber mit Humor genommen. Den Schnitt habe man recht schnell setzen und dann den Goldring mit zwei Zangen aufbiegen können.

„Mit ruhiger Hand geht so etwas ganz gut“

Wirklich gefährlich für den Finger sei die Sache nicht gewesen, meint Keil. Man habe zwischen Ring und Finger zunächst eine dünne Platte schieben können. Zudem sind die Lehrter Feuerwehrleute mit festsitzenden Ringen auf Fingern vertraut. Erst vor vier Wochen hatten sie im Lehrter Krankenhaus einem 30-jährigen Mann einen Ring vom stark geschwollenen Mittelfinger fräsen müssen. „Mit ruhiger Hand geht so etwa ganz gut“, hatte Keil damals gesagt. Während solcher „Operationen“ wird der Ring zudem mit einer Kochsalzlösung gekühlt.

Bei der 88-Jährigen sei am Sonntagvormittag die Erleichterung sehr groß gewesen. „Zum Abschluss rieten wir ihr, einen Juwelier aufzusuchen, um prüfen zu lassen, ob der Ring wiederhergestellt werden kann“, sagt Keil.

Von Achim Gückel