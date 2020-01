Lehrte

Für viele Kinder sind Feuerwehrmänner echte Helden –warum das so ist, hat jetzt erst wieder ein Brand in Lehrte gezeigt. Dort haben die Einsatzkräfte am Donnerstagabend drei Meerschweinchen aus einem stark verqualmten Gebäude geholt, aus dem sich zuvor die dort wohnende Familie mit ihren vier Kindern selbst gerettet hatte.

Fast zeitgleich war die Feuerwehr Lehrte am Donnerstagabend zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet gerufen worden – insgesamt waren mehr als 80 Kräfte im Einsatz. Gegen 17.15 Uhr war der Wäschetrockner dem Haus der Familie an der Weberstraße in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus sämtlichen Öffnungen des Gebäudes, und im Keller waren Flammen zu sehen. Die Eltern und ihre Kinder hatten sich unverletzt aus dem Haus ins Freie retten können.

Feuer breitet sich bis ins Treppenhaus aus

Die Gardine flattert am geöffneten Fenster: Die Familie musste das Haus fluchtartig verlassen. Quelle: Katja Eggers

Das Feuer hingegen breitete sich in Windeseile vom Keller bis ins Treppenhaus aus. Und, auch wenn keine Menschen mehr im Haus waren, so waren es doch die Haustiere der Kinder – drei Meerschweinchen. Sechs Trupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz waren nötig, um die Flammen zu löschen. Aufgrund der starken Ausbreitung musste der vierte Löschzug mit den Ortsfeuerwehren Aligse und Steinwedel ebenfalls noch zur Unterstützung ausrücken.

Im ersten Obergeschoss gab es dann ein glückliches Ende: Dort fanden die Einsatzkräfte in einem stark verqualmten Zimmer die drei Meerschweinchen und retteten sie.

Gut eine Stunde später war das Feuer schließlich endgültig unter Kontrolle. Das Haus wurde anschließend noch belüftet und der Keller auf Glutnester durchsucht. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Lehrte, Aligse und Steinwedel mit insgesamt 54 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Sprinkleranlage flutet Lagerhalle

Eine halbe Stunde nach dem ersten Alarm wurde die Feuerwehr zu einem zweiten Brand ins Gewerbegebiet an der Europastraße gerufen. Dort hatte in einer Firma die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Da die Lehrter Einsatzkräfte noch an der Weberstraße im Einsatz waren, wurde der zweite Zug der Stadtfeuerwehr bestehend aus der Ortsfeuerwehr Ahlten alarmiert. Zusätzlich wurde die Ortsfeuerwehr Steinwedel vom Einsatz an der Weberstraße abgezogen und ebenfalls zur Europastraße geschickt.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Brandmeldeanlage nicht durch ein Feuer, sondern durch ein Leck in der Leitung der Sprinkleranlage ausgelöst worden war. Die Anlage wurde von den Einsatzkräften zwar sofort stillgelegt, doch inzwischen hatten sich bereits Tausende Liter Wasser in die Halle und über die dort gelagerten Waren ergossen. Über die Höhe des Schadens gibt es keine Angaben. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Ahlten und Steinwedel mit 28 Kräften und vier Fahrzeugen. Um 19 Uhr waren dann beide Einsätze beendet.

