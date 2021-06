Lehrte

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Ortsfeuerwehr Lehrte am Sonnabendabend gerufen worden – und zwar vom Krankenhaus an der Manskestraße. Dort war kurz nach 20.30 Uhr ein Mann erschienen, der den Ring nicht mehr von seinem geschwollenen Mittelfinger abbekam. Doch die Notaufnahme konnte dem Anfang 30-Jährigen nicht weiterhelfen, sagt Feuerwehrsprecher Stephan Keil. Ihr fehlt das entsprechende Geräte, um Metall zu trennen. Die Feuerwehrleute legten daraufhin eines kleines Sägeblatt in eine Fräse, mit der normalerweise Zylinder von Türen aufgeschnitten werden. Zwei Schnitte waren nötig, bis sich der Ring aufbiegen ließ. „Das geht ganz gut, wenn man eine ruhige Hand hat“, sagt Keil. Während der „Operation“ wurde der Ring mit einer Kochsalzlösung gekühlt.

Der aus Internetvideos bekannte Trick mit einem Bindfaden einen Hohlraum um die betroffene Stelle zu erzeugen, sei nicht möglich gewesen, weil der Finger zu stark angeschwollen war. Auch an ein Durchfädeln sei selbst mit einer Angelschnur nicht im Ansatz zu denken gewesen, sagt Keil. Da die Ortsfeuerwehr in diesem Jahr aber bereits einen ähnlichen Einsatz in der Notaufnahme des Lehrter Krankenhauses hatte, hätte sich bei den Kollegen schon „eine gewisse Routine“ eingestellt. Unklar ist, warum die Hand des Mannes so stark angeschwollen war.

Von Oliver Kühn