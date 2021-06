Lehrte

Weil die Lage unübersichtlich war, hat die Ortsfeuerwehr Lehrte am Sonnabendvormittag vorsorglich ein Mehrfamilienhaus im Herzogweg geräumt.„Es riecht verbrannt im Treppenraum“: Diese Zusatzinformation beim Anruf eines Anwohners hatte die Ortsfeuerwehr in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt. Zuvor hatte der Rauchwarnmelder im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgelöst.

Weil das Löschfahrzeug gerade einen anderen Einsatz in der Blumenstraße beendet hatte, musste die Besatzung einmal quer durch die Stadt. Die anderen Kräfte kamen aus der Feuerwache in der Schützenstraße. Dann rückte ein Atemschutztrupp vor – und konnte schnell Entwarnung geben. „In einer Wohnung hatte Essen in einem Topf auf dem Herd angefangen zu brennen“, sagt Feuerwehrsprecher Stephan Keil.

Die verbrannte Mahlzeit wurde im Waschbecken gelöscht und der Rauch mit einem Druckbelüfter aus der Wohnung gepustet. Die kleine Ursache hatte eine große Wirkung, die zu einem Einsatz mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften führte.

Von Oliver Kühn