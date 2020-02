Lehrte

Wenn Silvio Fraterrigo dabei ist, dürfen Kinder auch mal etwas machen, was in ihrer Schule sonsten strengstens verboten ist: Feuer. Denn Fraterrigo ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte für die Brandschutzerziehung in Kitas und Schulen zuständig – und das seit nunmehr 20 Jahren. Wie vielen Kindern und Jugendlichen er in dieser Zeit schon die Gefahren des Feuers nähergebracht und das richtige Verhalten im Brandfall erklärt hat, kann der 52-Jährige schon gar nicht mehr sagen. „Aber Tausende werden es wohl gewesen sein“, vermutet er.

Kinder lernen Umgang mit Feuer

Jüngst ist Fraterrigo in dieser Mission in der Grundschule An der Masch gewesen. Die Drittklässler haben dort mit ihm bei einer Räumungsübung trainiert, was zu tun ist, wenn in der Schule Feuer ausbricht. Sie warfen zudem einen Blick ins Feuerwehrfahrzeug und lernten dabei die Ausrüstung und die Einsatzkleidung kennen.

Im Werkraum der Schule drehte sich in Experimenten dann alles um den Umgang mit Feuer: Die Schüler durften unterschiedliche Materialien mit dem Streichholz anzünden und lernten dabei unter anderem, dass Pappe länger als Papier brennt, Kunststoff flüssig wird und tropft und auch heißer Rauch reicht, um ein Feuer zu entfachen.

Beeindruckende Experimente im Unterricht: Silvio Fraterrigo erzeugt auch gern mal einen Feuerpilz. Quelle: Katja Eggers

Einer der ersten Brandschutzerzieher in Lehrte

Wie er seinen Unterricht aufbaut und welche Inhalte er dort vermittelt, hat sich Fraterrigo selber angeeignet. Schulungen für Brandschutzerzieher oder auch Kinderfeuerwehren gab es seinerzeit noch gar nicht. „Mittlerweile hat jede Ortsfeuerwehr einen oder mehrere Brandschutzerzieher, aber damals war ich zumindest in Lehrte einer der ersten“, sagt Fraterrigo.

Mit Räumungsübungen in Kitas hatte alles angefangen, dann kamen 15-minütige Schulungen in den einzelnen Kita-Gruppen dazu. Irgendwann fragten die Eltern der Kita-Kinder an, ob eine Brandschutzerziehung nicht auch in Schulen denkbar sei. Fraterrigo ging fortan in die Grundschulen zu den Drittklässlern. Später kam noch das Lehrter Gymnasium hinzu.

„ Brandschutzerziehung muss Spaß machen“

Während sich Fraterrigo in den Kitas vor den Augen der Kleinen Späßchen machend die Einsatzkleidung mit dem schweren Atemschutzgerät anlegt, um dem Nachwuchs die Angst vor der Feuerwehr zu nehmen, dürfen die Siebtklässler des Gymnasiums auch schon mal selber den Handfeuerlöscher einsetzen.

Wichtig ist Fraterrigo, dass den Kindern und Jugendlichen die Brandschutzerziehung Spaß macht. „Aber es muss trotzdem immer ein Quäntchen Ernsthaftigkeit dabei sein“, betont der Oberbrandmeister. Im Unterricht gibt es daher auch stets klare Regeln. „Alles, was wir anzünden, halten wir mit der Zange fest und legen es dann in die kleine Wanne“, erklärt der Feuerwehrmann den Drittklässlern der Grundschule An der Masch.

Die Kinder lernen zudem, dass man nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Sand und Schaum löschen kann. „Ein ganz kleines Feuer könnt ihr selber löschen, indem ihr ein Glas darüber stülpt, ein großes Feuer dürfen aber nur die Erwachsenen löschen“, mahnt der Feuerwehrmann.

Bei der Brandschutzerziehung lernen die Kindern den Umgang mit Feuer - Moetez (8) ist konzentriert bei der Sache. Quelle: Katja Eggers

Begleitmappe für Schulen und Kitas

Die Brandschutzerziehung mit den Dritt- und Siebtklässlern macht Fraterrigo am meisten Spaß. „Denn da kommt dann auch schon mal eine Rückmeldung – die Kita-Kinder schauen einen meist nur ganz begeistert an“, sagt er. In den Kitas leitet er mittlerweile nur noch die Räumungsübungen. Die Brandschutzerziehung in den Gruppen übernimmt Feuerwehrfrau Melanie Janisch. Für alle Kitas und Schulen hat Fraterrigo zudem Begleitmappen erstellt. Mitunter muss er mitten in der Brandschutzerziehung auch mal alles stehen und liegen lassen, um zu einem Einsatz zu fahren. „Bei der Feuerwehr ist man halt rund um die Uhr 24 Stunden im Einsatz“, sagt Fraterrigo.

Kinder erkennen Fraterrigo auf der Straße

Von Kindern und Jugendlichen wird er nach der Brandschutzerziehung auch häufig auf der Straße oder beim Einkaufen erkannt. Wenn er im Feuerwehrfahrzeug vorbeifährt, winken ihm viele fröhlich zu. „Gymnasiasten erinnern sich mitunter sogar noch daran, dass ich ihnen schon in der Kita die Notrufnummer 112 beigebracht habe“, sagt der Lehrter.

So mancher Knirps ist nach der Brandschutzerziehung auch schon in die Lehrter Kinderfeuerwehr oder mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Das freut Fraterrigo natürlich besonders. Denn Brandschutzerziehung sei immer auch ein Stück Mitgliederwerbung. Darüber hinaus bereitet ihm die Aufgabe jede Menge Spaß. „Und ich kann damit was bewirken“, betont er. Die Kinder lernen nicht nur selber viel, sondern geben ihr Wissen auch weiter. „Ein Vater sagte mal, dass wegen mir jetzt in seinem Haus überall Brandmelder hängen – das ist doch super“, findet der Fachmann und lacht.

