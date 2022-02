Ilten

Feuerwehreinsatz an der Ferdinand-Wahrendorff-Straße: Ein Großaufgebot hat dort am Freitagnachmittag einen Brand im Schornstein eines Einfamilienhauses bekämpfen müssen. Der Löscheinsatz gestaltete sich schwierig. Verletzt wurde bei dem Feuer aber niemand, über die Schadenshöhe gibt es keine Angaben. Wie es zu dem Brand in dem Schornstein kommen konnte, ist noch unklar.

Gegen 14.30 Uhr war der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen. Die schon nach wenigen Minuten eintreffenden Iltener Einsatzkräfte registrierten dann nicht nur starke Rauchentwicklung aus dem Schornstein, sondern der Qualm hatte sich bereits ins die Wohnräume ausgebreitet. Der Einsatzleiter orderte schließlich Unterstützung durch die Sehnder Feuerwehr samt Drehleiter. Die Feuerwehrleute gingen unterdessen mit zwei Strahlrohren sowie einem Drucklüfter in Stellung – und stießen auf ein ungewöhnliches Problem. „Die Arbeit wurde aufgrund der Bauart des Schornsteines erschwert. Dieser hatte einen Knick, und somit kamen die Einsatzkräfte aus der Drehleiter mit dem Kehrwerkzeug nicht bis nach unten durch“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Der Einsatz der Feuerwehr auf der Ferdinand-Wahrendorff-Straße zieht sich drei Stunden hin. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Zudem habe der Schornstein keine Revisionsöffnung im Gebäude gehabt. Nach Absprache mit einem Schornsteinfeger brachen die Feuerwehrleute den Schornstein auf. Erst danach konnte er gereinigt und vom Brandgut befreit werden, welches die Feuerwehrleute dann außerhalb des Schornsteins ablöschten. Erst nach knapp drei Stunden war der Einsatz für die Ortsfeuerwehren aus Ilten, Bilm und Sehnde beendet.

Von Achim Gückel