Lehrte

Kurz vor dem ersten Adventswochenende beginnt im Lehrter Jugendhaus Nord am Aligser Weg die Weihnachtszeit. Am Freitag, 29. November, ist dort das Figurentheater „Die Roten Finger“ zu Gast. Ab 16 Uhr zeigt es das Weihnachtsstück „Willi und der magische Adventskalender“. Der Kartenvorverkauf dafür beginnt am Montag, 18. November.

In dem Stück geht es um die magischen Momente der Vorweihnachtszeit, und zu hören ist ein Potpourri aus verschiedenen Stücken des Figurentheaters. Willi hat von seiner Tante nämlich einen Adventskalender geschenkt bekommen. Aber das ist nicht irgendein Adventskalender, sondern ein magischer – und Willi bekommt dazu auch einen Brief, in dem er erfährt, mit welchen magischen Sprüchen er den Kalender lebendig werden lassen kann. Hinter jedem Türchen verbirgt sich jemand aus einem fernen Land, einer anderen Zeit oder eine fantastischen Welt. Und mit jedem Türchen eröffnen sich Willi kleine Botschaften über das Helfen, Teilen und Freude bereiten.

Kartenverkauf startet Montag

Das Stück richtet sich vorzugsweise an Kinder ab vier Jahren in Begleitung ihrer Eltern. Eine Eintrittskarte kostet 5 Euro, der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 18. November, um 12 Uhr. Karten können im Jugendhaus Nord erworben werden. Reservierungen sind unter Telefon (0 51 32) 8 64 76 80 oder per Mail an info@juno-lehrte.de möglich.

Von Achim Gückel