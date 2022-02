Lehrte

„Ich komme in den Laden, sehe die Schäden an der Tür und denke: Nicht schon wieder!“ Es ist ein entmutigendes Ritual, das Bäcker Christian Maaßen seit einem halben Jahr alle paar Wochen immer wieder durchlebt: Achtmal wurden die drei Filialen der Bäckerei Maaßen in Lehrte in den vergangenen Monaten zu Zielen von Einbrüchen oder Einbruchsversuchen. Entwendet wurde stets nicht viel: Münzgeld, Brote und Getränke. Aber der Schaden an Türen und Fenstern summiert sich.

Die Einbrüche sind seit Monaten beherrschend

„Seit 27 Jahren bin ich selbstständig, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Christian Maaßen fassungslos: „Als ob uns die Corona-Pandemie nicht schon genug zugesetzt hat – jetzt auch noch das.“ Seit Monaten beherrschen die Einbrüche in seine drei Filialen sein Leben. Zusätzlich zu Roggenbroten und Dinkelbrötchen muss sich Maaßen mit Meldeprotokollen für die Versicherung, Schadensnummern und polizeilichen Ermittlungsverfahren befassen. „Das ist nicht wirklich lustig“, sagt der stadtbekannte Bäckermeister.

Die Tür in der Marktstraße hat gewaltigen Schaden genommen. Quelle: Gabriele Gerner

Große Einnahmeverluste durch Corona

Gefühlsmäßig sei er momentan ziemlich angeknackst, sagt Maaßen, der eigentlich ein Gute-Laune-Typ ist. „Wenn wir finanziell am Limit wären und so etwas passiert noch obendrauf – dann würde ich den Betrieb aufgeben“, sagt er traurig. Rosig sei die wirtschaftliche Situation aber auch nicht. Im vergangenen Jahr habe er zwei Wochen lang wegen verschiedener Corona-Erkrankungen in seinem achtköpfigen Team alle drei Filialen schließen müssen, erzählt Maaßen. „Diesen Einnahme-Verlust und den Rückgang bei den Bestellungen von Torten und Kuchen durch den Wegfall von Feiern in der Corona-Zeit mussten wir erst einmal auffangen. Das war nicht leicht.“ Gerade habe sich der Betrieb einigermaßen erholt gehabt, da sei die Einbruchsserie losgegangen.

Täter stiehlt Wechselgeld und Spendendose

„Der erste Einbruch war am 18. November vergangenen Jahres“, berichtet der 57-Jährige. „An der Eingangstür in der Filiale an der Marktstraße wurde massiver Schaden angerichtet. Offenbar hat der Täter sie mit einem Kuhfuß aufgehebelt.“ 4800 Euro kostete die neue Tür mitsamt Einbau. „Das steht in keinem Verhältnis zu der Beute“, schildert Maaßen. „Aus der Ladenkasse hat er 58 Euro Wechselgeld genommen und noch die halb gefüllte Dose mit Spenden für den Kinderschutzbund – darin waren schätzungsweise 30 Euro.“

So hat der Eindringling die Eingangstür der Bäckerfiliale in der Ahltener Straße zerstört. Quelle: privat

Geselle überrascht 34-Jährigen Eindringling

Es folgten noch zwei weitere Einbrüche im November. In einer Nacht Mitte Dezember überraschte Maaßens Geselle Mario Woitkowitz zeitgleich mit der Polizei den Eindringling in der Filiale an der Burgdorfer Straße. Einige Flaschen Spirituosen – vermutlich gestohlen – und einen Kuhfuß fanden die Beamten in der Nähe, so Woitkowitz. Dass der festgenommene 34-Jährige für die vorangegangenen Einbrüche ebenso verantwortlich war, konnte ihm das Gericht indes nicht nachweisen.

Bäckergeselle Mario Woitkowitz überrascht den Einbrecher Mitte Dezember nachts in der Filiale Burgdorfer Straße. Quelle: Gabriele Gerner

Wer annahm, dass danach Ruhe einkehren würde, hatte sich geirrt. Zwischen Heiligabend und dem 28. Dezember versuchte wieder ein Unbekannter, in die Filiale in der Marktstraße einzudringen. „Da war die Tür so zerstört, dass wir sie nicht mehr öffnen könnten“, schildert Maaßen. „Und versuchen Sie mal, zwischen den Feiertagen einen Tischler zu bekommen!“ Zum Glück konnte der neben der Filiale tätige Schlachter Carsten Stache helfen. Er rief seinen Bruder Markus an. Der Geschäftsführer von „Holz & Design“ unterbrach sogar seinen Urlaub und nahm sich des Problems an.

Beute des Einbrechers: Brote und Caprisonne

Anfang Februar wurden dann beide Filialen, die von Schlachter Stache und die von Bäcker Maaßen, Ziel eines erneuten Einbruchs, beziehungsweise eines Einbruchsversuchs. „In unserem Verkaufsraum entwendete der Täter einige Tüten Caprisonne und zwei Brote“, schildert Maaßen. „Beim Schlachter Stache ist es ihm nicht gelungen, in den Laden zu kommen.“ Doch Spuren an der Tür des Schlachters zeigten, dass dies versucht worden sei.

Zwei Einbruchsziele direkt nebeneinander: Die Filiale von Bäcker Maaßen und die Fleischerei Stache. Quelle: Gabriele Gerner

„Ich bin ja froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, sagt Christian Maaßen. Immerhin habe der Eindringling weder Einrichtung im Inneren zerstört noch die Verkaufs- oder Backräume verwüstet. „Dieser Mensch muss wohl gezielt nach Geld gesucht haben.“ Dies sei inzwischen in keiner seiner Filialen mehr nach Ladenschluss vorhanden. „Wir nehmen jeden Abend alles Geld aus den Läden, auch das Wechselgeld.“ Und jetzt werden alle seine Filialen durch kürzlich aufgestellte Kameras überwacht – die installierte Maaßen auf Anraten der Polizei und der Versicherung.

Von Gabriele Gerner