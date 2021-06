Hämelerwald

Seit 42 Jahren schon sind Lore und Joachim Hellmann mit ihrem kleinen Firma für Verpackungsmaschinen in einer Halle an der Hermesstraße in Hämelerwald ansässig. Und weil bereits die nächste Generation in den Startlöchern steht, um das Familienunternehmen zu übernehmen, haben die Hellmanns jetzt in die Zukunft investiert – und zwar nicht nur in jene des eigenen Unternehmens, sondern auch in jene der Energiegewinnung.

Denn auf dem Dach der Halle befindet sich nun eine fast 950 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage. Sie ist verpachtet an eine Energiegenossenschaft. Zudem hat das Ehepaar Hellmann öffentliches Fördergeld erhalten. Damit gehören sie zu den ersten, die von der Anfang des Jahres in Kraft getretenen Dach-Solar-Richtlinie der Region Hannover profitieren. Deren Umweltdezernentin Christine Karasch hat das Projekt an der Hämelerwalder Hermesstraße jetzt als eines mit „Vorbildwirkung“ und „doppeltem Effekt für den Klimaschutz“ gelobt.

Isolierung und Solaranlage

Am Anfang stand dabei lediglich ein in die Jahre gekommenes Hallendach. „Wir wollten Heizkosten senken und dazu das Dach neu dämmen“, sagt der 79-jährige Firmenchef Joachim Hellmann. Die Investition von 90.000 Euro sei dabei ein ziemlich dicker Brocken für sein Unternehmen gewesen. Durch die neue Dach-Solar-Richtlinie sei das Vorhaben dann aber machbar geworden, sagt Hellmann. Sie sieht vor, dass beim Isolieren des Dachs gleich noch eine Solaranlage errichtet wird.

So sah das Firmendach an der Hermesstraße vor der Sanierung aus. Quelle: Frank Bretthauer

Genau so haben es die Hellmanns gemacht. Sie kassierten für die Dachdämmung 43.000 Euro von der Region, rechnen nun mit deutlich geringeren Heizkosten für die Halle. Zudem haben sie noch Platz für ein Solarkraftwerk zur Verfügung gestellt. Letzteres ließen sie allerdings nicht selbst errichten, sondern sie verpachteten den Überbau an die fränkische Firma Fair Invest. Diese errichtete die im April in Betrieb gegangene Solaranlage, profitiert nun vom Verkauf des erzeugten Öko-Stroms und zahlt für 20 Jahre Pacht an die Hämelerwalder Firma. „Wir sparen Heizkosten, haben einen Erlös aus der Pacht und haben uns ökologisch orientiert“, fasst Joachim Hellmann das Vorhaben zusammen.

Schon 186 Förderanträge

„Uns freut das besonders, weil ein saniertes Firmendach das Potenzial hat, auf einen Schlag große Mengen Energie einzusparen und zu produzieren“, sagt Rike Arff. Sie leitet bei der Region die Klimaschutzleitstelle und hat mit Stand Mitte Mai bereits 186 Förderanträge nach der Dach-Solar-Richtlinie vorliegen gehabt. 160 davon seien bereits bewilligt. Das beantragte finanzielle Volumen summiere sich auf 1,77 Millionen Euro, die zur Dämmung beantragte Dachfläche auf fast 38.000 Quadratmeter.

Zufriedene Gesichter: Umweltdezernentin Christine Karasch (links) und Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle bei der Region (rechts), gratulieren Lore und Joachim Hellmann zur Entscheidung, die neue Dach-Solarrichtline in Anspruch zu nehmen. Quelle: Achim Gückel

Diese Zahl freut auch Umweltdezernentin Karasch. „Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen wir noch mehr Solar auf die Dächer bringen“, sagt die 51-Jährige, die bei der Wahl zur Regionspräsidentschaft am 12. September für die CDU kandidiert. Die beste Solaranlage bringe aber nichts, wenn das Gebäude gleichzeitig Unmengen an Energie verbrauche. Daher sei das, was mit der Hellmann-Halle in Hämelerwald nun geschehen ist, sicher ein Vorbild für andere Unternehmen in der Region.

Strom für 13 Einfamilienhäuser

Das Solarkraftwerk auf der Firmenhalle an der Hermesstraße hat nun nach Joachim Hellmanns Angaben Leistung von etwa 226 Kilowatt. Das reiche, um bis zu 13 Einfamilienhäuser mit Strom zu versorgen. „In der ganzen Region Hannover brauchen wir aber 300 Megawatt“, sagte Karasch und forderte mehr Tempo bei der Energiewende. Um die vereinbarten Klimaziele bis zum Jahr 2035 zu schaffen, brauche man eine „Versechsfachung der Ausbauziele“. Dafür müsse ein neues Klimaschutzgesetz her, das den Bau von Solaranlagen finanziell attraktiver mache.

Lesen Sie auch: Wie die Region Hannover mehr Schwung in die Solaroffensive bringen will

Lesen Sie auch: Wie eine Familie in Sehnde-Wirringen von der Dach-Solar-Richtlinie profitiert

Lauf Arff eignen sich in der Region Hannover theoretisch 400.000 Gebäude mit einer Gesamtfläche von knapp 45 Millionen Quadratmetern für die Nutzung von Solarenergie. Darauf könne eine Leistung von 8960 Megawatt erzeigt werden. Bisher sei dieses Potenzial aber nur zu 4,2 Prozent (140 Megawatt) ausgereizt. Bis 2050 brauche man einen Zuwachs von 105 Megawatt pro Jahr.

Von Achim Gückel