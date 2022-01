Hämelerwald

Ob Straßenbau, Goldschmiede oder Heilerziehungspflege: Die Bandbreite der Berufe, die sich auf der Ausbildungsmesse in der IGS Lehrte am Standort Hämelerwald präsentiert haben, war groß. Im Foyer und auf dem Schulhof kamen Vertreter aus Handwerk und Verwaltung mit den Schülerinnen und Schülern des 9. und 10. Jahrgangs ins Gespräch.

Beim Kunstschmied dürfen die Jugendlichen selbst schmieden

Die Firma „A+S Betondemontage“ informierte an ihrem Stand über die Ausbildungsberufe für Kaufleute für Büromanagement und für Straßenbauerinnen und Straßenbauer. Die Stadt Lehrte stellte den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik vor, und die Akademie für Pflege und Soziales aus Hannover informierte über die Ausbildungen für Pflegefachleute und in der Heilerziehungspflege. Kunstschmied Falk Laxander stellte sein Handwerk vor, indem er die Schülerinnen und Schüler selbst kleine Gegenstände schmiedeten ließ.

Zudem konnten die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsberaterin der Arbeitsagentur alles Wichtige über den Bewerbungsprozess erfahren und ihre Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen.

Am Stand des Kunstschmieds Falk Laxander können die Jugendlichen selbst kleine Gegenstände schmieden. Quelle: privat

Schüler bestimmen den ph-Wert von Wasser

Die Messe, organisiert von der Ausbildungslotsin Antje Sablotny von der „Pro Beruf GmbH“ und den Leiterinnen der Jahrgänge 9 und 10, Jenny Anderson und Christine Küthmann, regte den Austausch zwischen Firmen und potenziellen Nachwuchskräften an. „Die Betriebe zeigten sich froh, sich vor Ort präsentieren zu können, während den Schülerinnen und Schülern besonders gut gefiel, dass sie an jedem Stand etwas ausprobieren konnten“, so Sablotny.

Am Stand der Stadtverwaltung Lehrte konnten sie beispielsweise im Bereich der Abwassertechnik den pH-Wert von Wasser bestimmen. „Hier sehen sie, dass das gar nicht schmutzig ist. Und ich glaube, sie bekommen dadurch wirklich ein anderes Bild vom Job“, meinte Michel Kracke von der Stadt Lehrte.

Am Stand der Abwassertechnik der Stadt Lehrte können die Jugendlichen den ph-Wert von Wasser messen. Quelle: privat

Bei der Akademie für Pflege und Soziales (APS) kam eine UV-Lampe zum Einsatz. Mit dieser konnten die Jungen und Mädchen überprüfen, wie effektiv sie ihre Hände desinfizieren. „Wir haben hier junge Menschen in Abschlussklassen, die sich jetzt so langsam auf den Weg machen, die in ihre Zukunft schauen. Wir freuen uns, sie zu begleiten – und natürlich sie für den sozial-pflegerischen Bereich zu begeistern“, sagte Julien Stoffer von APS.

Gesucht: Motivierte und engagierte Auszubildende

„A+S Betondemontage“ informierte mit Videofilmen über die Arbeit und punktete mit dem großen Bagger, der zur Anschauung auf dem Schulhof stand. „Wir haben die Erwartung, hier auf der Messe Bewerbungen für unsere freien Lehrstellen zu generieren“, sagte Katja Suhle von „A+S Betondemontage“. Es fehle an Fachkräften. „Als wachsendes Unternehmen haben wir großes Interesse daran, motivierte und engagierte Auszubildende zu finden“, betonte Suhle.

Echter Hingucker: Die Firma A und S Betondemontage präsentiert sich mit einem Bagger auf dem Schulhof. Quelle: privat

Viele Schüler nahmen die Messe als Motivation für die Ausbildungsplatzsuche. „Das hilft bei der Auswahl. Die Messe ist sehr interessant“, meinte Juli aus dem 10. Jahrgang. „Die Stände sind spannend gestaltet“, urteilte ihre Mitschülerin Minou. Zehntklässlerin Linnea war besonders begeistert von der Aktion mit dem UV-Licht, die zeigte, wie gut die Hände desinfiziert wurden.

Diese UV-Lampe am Stand der Akademie für Pflege und Soziales zeigt, ob die Hände richtig desinfiziert sind. Quelle: privat

Die vertretenen Betriebe ermutigten die Jugendlichen zu freiwilligen Praktika und dazu, sich für freie Ausbildungsstellen zu bewerben. Im nächsten Jahr soll die Aktion wiederholt werden – Betriebe aus Lehrte und den umliegenden Gemeinden können sich dafür jetzt schon bei der IGS anmelden.

Von Gabriele Gerner