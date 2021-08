Ahlten/Erftstadt

Es gibt wohl kaum jemanden, den das Schicksal der Menschen in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Teilen Westdeutschlands kalt lässt. Besonders erschüttert sind dieser Tage die Mitglieder des Ahltener Flötenorchesters Rhythm and Flutes. Denn sie verbindet schon seit einigen Jahren eine Freundschaft mit dem symphonischen Flötenorchester „Gut Klang“ in Erftstadt. Und einige Ortschaften dieser Stadt südwestlich von Köln sind von der Flut besonders stark betroffen. Jetzt kündigen die Verantwortlichen von Rhythm and Flutes ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer von Erftstadt an.

„Im Jahr 2017 waren die Erftstädter anlässlich unseres 50-jährigen Bestehens sogar in voller Orchesterstärke in Ahlten zu Gast und begeisterten dort die Zuschauer mit ihrer Musik“, schreibt Tobias Bartels, stellvertretender Leiter der Rhythm and Flutes, in einer Mitteilung. „Spätestens seit gut zwei Wochen ist das beschauliche Erftstadt in aller Munde. Die schwere Flutkatastrophe führte dazu, dass noch heute ein ganzer Stadtteil evakuiert ist.“

Große Sorge um Freunde aus Erftstadt

Umso größer sei die Sorge bei den Ahltener Musikern gewesen, als ihnen zu Ohren kam, dass auch die Häuser von Erftstädter Musikern zu Schaden gekommen sind. „Schnell war uns klar, dass wir möglichst unbürokratisch helfen wollen“, betont Bartels.

Erftstadt-Blessem: Häuser sind als Folge der Hochwasserkatastrophe in eine unterspülte und erodierte Kiesgrube abgerutscht. Quelle: Jonas Güttler (dpa)

Daher veranstaltet das Flötenorchester Ahlten am Donnerstag, 5. August, ab 19.30 Uhr ein Benefizkonzert auf dem Hof der Grundschule. Die Musiker erheben keinen Eintritt, bitten aber um Spenden für die Flutopfer in Erftstadt. Das Geld werde in Gänze weitergegeben, versichert Bartels: „Das Flötenorchester Ahlten würde sich freuen, wenn es viele Gäste zu diesem Konzert begrüßen könnte, um so den Menschen in Erftstadt direkt zu helfen.“

Von Achim Gückel