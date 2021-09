Steinwedel/Lehrte

Die Dachböden und Keller in Steinwedel und im südwestlichen Gebiet von Lehrte sind jetzt wieder etwas leerer als vor ein paar Tagen: Am Sonnabend räumten 40 Familien in Steinwedel, am Sonntag sogar 60 im Lehrter Schachtviertel alles vor die Haustür, was sie nicht mehr brauchten und boten es im Rahmen von Garagenflohmärkten an.

Rolf Tameling und Janine Inhestern in Steinwedel etwa verkauften Kinderkleidung und Spielzeug, alte Fahrräder, eine motorbetriebene Heckenschere und eine Carrerabahn. Kundin Emily erfüllte sich einen großen Wunsch und erstand eine Jungen-Babypuppe. „Die passt gut zu der Mädchen-Babypuppe, die wir schon haben“, sagte ihre Mutter.

Fündig geworden: Die vierjährige Emily hat sich auf dem Garagenflohmarkt eine Jungen-Babypuppe gekauft. Quelle: Gabriele Gerner

Kundschaft kommt auch von auswärts

Die Steinwedeler Verkäuferinnen und Verkäufer freuten sich über reichlich Kundschaft bei dieser Flohmarkt-Premiere im Neubaugebiet. „Die ersten Kunden waren schon um 8 Uhr hier“, sagte Rolf Tameling – zwei Stunden vor dem offiziellen Start. „Auch etliche Auswärtige kamen vorbei“, hatte Janine Inhestern beobachtet, die den Flohmarkt zusammen mit Thore Meiwes organisiert hatte. Der 19-Jährige freute sich über den Erfolg des Events. „Damit leisten wir alle einen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, sagte er.

Der Stadtteilflohmarkt beim Siedlerverein Glück Auf ist fast schon eine Tradition. Quelle: privat

Etwas schleppend ging am Sonntag der von der Siedlergemeinschaft Glück Auf und ihrem Vorsitzenden Oliver Gels veranstaltete Flohmarkt im Lehrter Schachtviertel los. Doch gegen Mittag seien die rund 40 Stände an den Straßen und jene etwa 20 auf dem Vereinsgelände gut besucht gewesen. Es habe der Veranstaltung keinen Abbruch getan, dass gleichzeitig im benachbarten Ilten ebenfalls ein Flohmarkt über die Bühne ging. „Die Teilnehmer waren insgesamt sehr zufrieden und freuten dich über die gute Organisation und über die entspannte Stimmung“, sagt Gels, der bereits über eine Wiederholung des Glück Auf-Flohmarkts nachdenkt.

Von Gabriele Gerner