Ahlten

Die rund ein dreiviertel Jahr dauernde Vakanz bei der Ortsfeuerwehr in Ahlten ist offiziell beendet. Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner jüngsten Sitzung den 46-jährigen Florian Hammer offiziell ins Ehrenbeamtenverhältnis berufen und ihn damit für die kommenden sechs Jahre zum Vize-Ortsbrandmeister ernannt. In einer Mitgliederversammlung der Ahltener Ortsfeuerwehr war Hammer schon vor rund zwei Monaten gewählt worden, ebenso wie der neue Ortsbrandmeister Christian Janssen. Weil Jannssen allerdings noch einen fachlichen Lehrgang absolvieren muss, erfolgt seine offizielle Ernennung im Rat zu einem späteren Zeitpunkt.

Hammer ist seit 2007 in der Ahltener Feuerwehr aktiv

Hammer ist Oberlöschmeister und seit seiner Kindheit bei der Feuerwehr. Nach seinem Umzug nach Ahlten schloss er sich der dortigen Ortsfeuerwehr im Jahr 2007 an, ist Ausbilder und seit mehr als zehn Jahren Leiter einer Gruppe bei der Kinderfeuerwehr.

Das Gespann Janssen/Hammer beendet mit seinem Schritt an die Spitze der Ahltener Feuerwehr eine lange Zeit der Vakanz und kommissarischen Führung. Im Juni 2020 waren der damalige Ortsbrandmeister Maurice Bähre und dessen Stellvertreter Sebastian Brandes zurückgetreten.

Von Achim Gückel