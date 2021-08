Ahlten

Musik verbindet die Menschen: Am Donnerstagabend hat diese alte Weisheit in Ahlten eine ganz besondere Bedeutung gewonnen. Das Flötenorchester „Rhythm and Flutes“ hatte zum Benefizkonzert eingeladen und um Spenden für die Menschen in dem vom Hochwasser verheerend getroffenen Erftstadt am Rand der Eifel gebeten. Denn dort ist das Partnerorchester „Gut Klang“ zu Hause, das mit dem Ahltener Ensemble befreundet ist und in Ahlten sogar schon ein Konzert mitgestaltet hat. Auch dessen Musiker sind von der Flut stark betroffen. Am Ende des Benefizkonzerts gab es die frohe Kunde: 2626 Euro haben die Ahltener für die Flutopfer in Erftstadt gespendet.

Es war dem Flötenorchester, das auf dem Hof der Ahltener Grundschule musizierte, eine sichtliche Freude, wieder vor Publikum aufzutreten. Es sei das erste öffentliche Konzert nach dem Corona-Lockdown und „gefühlt Hundert Jahren“, sagte Tobias Bartel, stellvertretender Leiter der „Rhythm and Flutes“. Und eine „Herzenssache“ sei es ebenso. Denn das Schicksal der Flutopfer in Erftstadt und des Flötenorchesters „Gut Klang“ lasse niemanden in dem Ahltener Ensemble kalt.

„Das ist uns an die Nieren gegangen“

„Erftstadt ist etwa so groß wie Lehrte, und seit drei Wochen kennen viele Leute in Deutschland diesen Ort aus traurigem Anlass“, beschrieb Bartels. Musiker aus dem befreundeten Ensemble seien persönlich von der Flut betroffen und evakuiert worden. „Das ist uns an die Nieren gegangen“, sagte Bartels.

Reneé Begic, der Vorsitzende des symphonischen Flötenorchesters „Gut Klang“ aus Erftstadt, kommt als Überraschungsgast zum Benefizkonzert. Quelle: Susanne Hanke.

Die Überraschung des Abends aber war die Ankunft von Reneé Begic, dem stellvertretenden Leiter des Orchesters „Gut Klang“. Er war eigens aus Erftstadt angereist, um sich persönlich für die Hilfsbereitschaft der Ahltener zu bedanken. „Wir sind glücklich und dankbar, dass so viele uns helfen“, sagte Begic und gab auch einige drastische Schilderungen über die Situation in seiner Heimatstadt. Es sehe in Erftstadt aus, „wie nach einem Meteoriteneinschlag“, beschrieb Begic.

Ein Bild der Zerstörung: Das Hochwasser hat auch in Erftstadt viele Häuser unbewohnbar gemacht. Quelle: privat

Aus dem während des Hochwassers überfluteten Vereinshaus von „Gut Klang“ habe man sämtliche Möbel entsorgen müssen, berichtete Begic. Die Wände seien nun verschimmelt, aber immerhin habe man die Instrumente retten können. Besonders getroffen habe die Flut auch zwei Musikerfamilien aus dem Verein, die aus ihren Häusern evakuiert werden mussten.

Die Spendenbereitschaft der Ahltener bewegte sich am Donnerstag auf einem hohen Niveau. Es seien durchweg Geldscheine in der Spendenbox gelandet, sagte Sabine Kleinwächter, die an diesem Abend mit ihren Mitstreiterinnen die Spenden entgegennahm. Auch von Anfragen nach einer Kontonummer, auf die größere Summen gespendet werden können, berichtete sie. Die 2626 Euro werde man nun persönlich nach Erftstadt bringen.

Das Bild aus der Vogelperspektive gibt einen Eindruck über das ganze Ausmaß der Überschwemmungen in Erftstadt. Quelle: privat

Musikalisch boten „Rhythm an Flutes“ beim Benefizkonzert ein eine Tour von der Polka über Evergreens und bis zu Discorhythmen – das passende Sahnehäubchen des Abends.

Von Susanne Hanke