Lehrte

Im Oktober vergangenen Jahres haben die Lehrter gerade erst ein Jubiläum der Nikolauskirche im Alten Dorf gefeiert – 50 Jahre war es her, dass das Gotteshaus nach etlichen Jahren der Nutzung als Schule wieder zur Kirche geweiht wurde. Nun steht für die kleine Kirche an der Osterstraße ein weiteres Jubiläum an, und zwar das 25-jährige Bestehen des Fördervereins. Am Sonntag, 25. August, soll daher in der Nikolauskirche und um die Kirche herum ein große Dorffest gefeiert werden.

Dabei wirken ab 11.30 Uhr dann auch die Landfrauen, die Dorfjugend, die Evangelische Jugend, die Matthäuskantorei und die Omni-Musikschule mit. Es gibt Musik, Filme vom alten Lehrter Dorf, Kuchen und Torten sowie Wurst vom Grill. Für Kinder haben die Aktiven ein buntes Programm und ein Orgelmärchen vorbereitet. Der Förderverein wird an diesem Tag über sich und seine Arbeit informieren sowie Anregungen und Ideen entgegennehmen.

Geld ist für Heizung, Glocke und vergoldete Uhrzeiger geflossen

Besucher können sich dann ein Bild von dem vielfältigem Engagement des Fördervereins machen. Die Mitglieder haben sich die Erneuerung und Erhaltung der Nikolauskirche auf die Fahne geschrieben und seit der Gründung des Vereins vor 25 Jahren schon Einiges erreicht. Geld ist vor allem in die Außensanierung und die Inneneinrichtung des historischen Gotteshauses geflossen. Unter anderem hat die Kirche eine weiße Putzfassade, gepolsterte Stühle, eine neue Glocke und eine Heizung bekommen.

Darüber hinaus wurden die Zeiger und Ziffern der Turmuhr vergoldet und ein automatischer Aufzug der 120 Kilogramm schweren Gewichte in das Uhrwerk installiert. Als Nächstes möchten sich die Mitglieder unter anderem für die Sanierung der Außenmauer und für eine Außenbeleuchtung stark machen.

Die Nikolauskirche wird im Sommer für Gottesdienste und darüber hinaus für Taufen, Trauungen, Ausstellungen und Konzerte genutzt. Quelle: Archiv

Kirche war auch mal Schule

Derzeit wird die Nikolauskirche im Sommer für Gottesdienste und darüber hinaus für Taufen und Trauungen sowie für Ausstellungen und Konzerte genutzt. In der Vergangenheit war sie aber auch schon Heimatmuseum und eben auch Schule. Das Gotteshaus gehört zu den ältesten Gebäuden in Lehrte. Mit dem Bau der Eisenbahn Mitte des 19. Jahrhunderts siedelten sich Industriebetriebe an. Die Einwohnerzahl stieg rapide an, die kleine Nikolauskirche reichte nicht mehr aus. Ein Kirchenneubau war nötig. 1873 wurde daher der Grundstein für die Matthäuskirche am Markt gelegt.

Weil Schulraum knapp war, wurde die Nikolauskirche bis 1961 Ersatzschule. Als der Schulraum nicht mehr benötigt wurde, setzten sich vor allem die Landwirte des Dorfes dafür ein, dass die Kirche im Dorfe blieb und stellten dafür auch Geld zur Verfügung. „Das war schon so etwas wie der Vorläufer des 1994 gegründeten Fördervereins“, sagt Nöhre.

Von Katja Eggers