Lehrte

Sie ist ein beliebter Ort für Trauungen und Taufen und mit ihren weißen Fassaden ein echter Hingucker: die Nikolauskirche an der Osterstraße. Dass das über 700 Jahre alte Gotteshaus heute noch in einem guten Zustand ist, ist größtenteils dem Förderverein der Kirche zu verdanken. Dieser feierte am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen mit einem Fest im alten Dorf.

Förderverein hat zurzeit 60 Mitglieder

An der Feierlichkeit beteiligten sich auch allerhand Lehrter Vereine wie etwa der Landfrauenverein und die Dorfjugend. In und vor der Nikolauskirche standen Essens- und Getränkestände bereit, an denen sich die Besucher bedienen konnten. Auch die jüngeren Gäste kamen auf ihre Kosten: Sie konnten ein Papierfaltmodell der Kirche nachbauen und bunt anmalen.

Leckere Kuchen verkauft der Landfrauenverein Lehrte/Sehnde in der St. Nikolaus-Kirche. Quelle: Laura Beigel

„Die Feier soll ein Dankeschön an die Mitglieder sein“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins, Heinrich Nöhre. Zurzeit umfasst der Verein 60 Mitglieder, die sich für die Erhaltung und Erneuerung der Kirche einsetzen. „Die Nikolauskirche ist der älteste Punkt in Lehrte“, betonte Nöhre. „Deshalb müssen wir darauf achten, dass sie uns noch lange erhalten bleibt.“

Historische Kirche hat immer wieder neue Baustellen

Dafür hat der Förderverein schon einige Instandsetzungsarbeiten finanziert – von einem neuen Altar bis hin zum Bau eines barrierefreien Eingangs. Bei einem historischen Gebäude wie der unter Denkmalschutz stehenden Kirche gebe es immer reichlich zu tun, so Nöhre. Als Nächstes sollen eine Außenbeleuchtung und ein neuer Handlauf angeschafft werden. Auch die Außenmauer werde den Förderverein noch weiter beschäftigen, sagte Nöhre.

Von Laura Beigel