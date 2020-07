Lehrte

Bei der Frage, wie sich künftig der Verkehr in Lehrte entwickeln soll, können Bürger nun mitreden. Der Rat der Stadt hat dem Entwurf des neuen Verkehrsentwicklungsplans (VEP) bereits zugestimmt und arbeitet derzeit ein digitales Beteiligungsformat für die Bürger aus. Auch das Forum Radverkehr will aktiv mitwirken und hat dazu die Internetseite www.vep-lehrte.de ins Leben gerufen.

Die Gruppe rückt dabei die beiden großen Themen Radschnellweg und Verkehrsentwicklungsplan in den Vordergrund. „Unser Ziel ist es, den Radverkehr in Lehrte weiter voranzubringen und dabei eigene Impulse zu setzen“, erklärt Armin Albat, einer der Initiatoren des Forums. Mit den gesammelten Vorschlägen sollen wünschenswerte und notwendige Verbesserungen aus der Bevölkerung an Politik und Verwaltung herangetragen werden.

Homepage zeigt zahlreiche Gefahrstellen auf

„Die Nutzer der Verkehrswege sind die Experten und wissen selber am besten, wo der Schuh drückt und das Rad holpert. Sie kennen Schwachstellen und Probleme aber auch Lösungsmöglichkeiten aus eigener Erfahrung“, erklärt Albat.

Ob der Wunsch nach einem zweiten Tunnel unter dem Lehrter Bahnhof oder die Kritik an der mangelhaften Trennung zwischen Fuß- und Radverkehr in Lehrtes Innenstadt, ob Forderung nach der Sanierung von maroden Radwegen zwischen den Dörfern oder nach ordentlichen Fahrradbügeln am Friedhof in Kolshorn – auf seiner Homepage hat das Forum bereits zahlreiche Gefahrstellen aufgeführt und konkrete Ideen und Anregungen zusammengetragen.

Forum sucht Mitstreiter

Nun werden noch möglichst viele Mitstreiter gesucht. Alle Lehrter sind daher eingeladen, an der Ideensammlung mitzuwirken und eigene Wünsche und Anregungen auf der Homepage einzustellen. Hinweise werden am besten mit einer konkreten Beschreibung der Gefahrenstelle und einem aussagefähigen Foto aufgenommen. Daneben stößt das Team des Forums aber auch Diskussionen zum Radverkehr in den sozialen Medien an und moderiert sie, insbesondere in den einschlägigen Lehrter Facebook-Gruppen.

Das Forum Radverkehr besteht aus Ehrenamtlichen, die ihre Vorschläge und Ideen aus der Kernstadt und den Ortsteilen einbringen. Wer sich ebenfalls für die Verbesserung des Radverkehrs in Lehrte einsetzen möchte, ist willkommen.

Von Katja Eggers