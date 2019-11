Lehrte

Vorsicht: Wer diese Bilder sieht, den packt das Fernweh mit Macht und Gewalt. „Welcome to Jordan“ – Jordanien in Bildern ist der Titel einer Tonbildschau des Peiner Fotografen Ulf Jasmer. Er präsentiert seine Reiseerlebnisse am Dienstag, 12. November, um 19.30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Straße 16. Einlass ist ab 19 Uhr.

Bereits zweimal haben Ulf Jasmer und seine Frau Jordanien bereist. Auf diesen Reisen hat der leidenschaftliche Fotograf viele interessante, informative und wunderschöne und faszinierende Eindrücke und Fotos gesammelt. Die, mein Jasmer, sind „viel zu Schade, um sie nur im Archiv zu lagern.“ Was liegt da näher, als sie öffentlich zu zeigen? Zudem Jasmer der Ansicht ist: „Jordanien wird in der Öffentlichkeit bisher noch nicht richtig als Urlaubsland wahrgenommen.“

Eine Agame hat Fotograf Ulf Jasmer im Wadi Rum aufs Bild gebannt. Quelle: Ulf Jasmer

Meist, sagt er verbinde man mit dem Nahen Osten Krieg und Gewalt, Glaubenskriege, Machtansprüche und Flüchtlingsproblematik – besonders auch mit direktem tagespolitischen Bezug. Allerdings sei, so hat der Peiner es wahrgenommen, Jordanien der ruhende Pol zwischen den „Blöcken“. Das Königreich Jordanien pflege und unterhalte zu allen Anrainern gute Beziehungen: zu Syrien, Israel und dem Westjordanland, Irak und Saudi-Arabien.

„Vielleicht können wir ein wenig auch die Berührungsangst zu diesem Land und den Leuten nehmen und Menschen ermutigen das Land für sich zu entdecken. Möglichkeiten gibt es genug“, sagt Jasmer. Der Fotograf will seine Eindrücke und Bilder gerne mit Interessierten teilen. Dazu hat er eine Tonbildschau mit eingebundenen Videosequenzen und Live-Kommentierung erstellt. Und zwar ob der Fülle des Materials in zwei Teilen. Den ersten gibt es jetzt in Lehrte zu sehen.

Das Dana-Hotel in Jordanien bei Nacht. Quelle: Ulf Jasmer

Karten gibt es zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) an der Abendkasse. Wem der erste Teil gefallen hat, kann sich bereits auf den zweiten Teil freuen: Den wird es im März 2020 zu sehen geben. Nähere Informationen gibt es unter www.jasmersphotos.de im Menue „Multivision“.

Von Sandra Köhler