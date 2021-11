Aligse

Frank Seger bleibt Ortsbürgermeister für Aligse, Kolshorn und Röddensen. In der konstituierenden Sitzung des im September neu gewählten Ortsrats wurde der Christdemokrat einstimmig für seine mittlerweile dritte Amtszeit gewählt. Zur Stellvertreterin bestimmten die sieben Mandatsträger Imbke Meyer-Frerichs von den Grünen. Auch ihre Wahl verlief ohne Gegenstimmen und Enthaltungen.

SPD ist nicht mehr im Ortsrat vertreten

Der Drei-Dörfer-Ortsrat war das letzte der sieben Ortsparlamente im Lehrter Stadtgebiet, das jetzt in seiner neuen Besetzung die Arbeit aufnahm. Im neuen Ortsrat für Aligse, Kolshorn und Röddensen sitzen keine Vertreter der SPD mehr: Die Partei hatte keine Kandidaten zur Wahl aufgestellt. Hintergrund dafür waren die jahrelangen, teils sehr persönlich geführten Auseinandersetzungen um das geplante Aldi-Logistikzentrum bei Aligse. SPD und Grüne im Rat der Stadt hatten es befürwortet und dafür starken Gegenwind aus Aligse bekommen.

Ein Ortsrat in Jamaika-Farben

Jetzt sitzen vier Christdemokraten, zwei Mandatsträger der Grünen und einer der FDP in Lehrtes einzigem schwarz-grün-gelben Jamaika-Ortsrat. Frank Seger war vor zehn Jahren als SPD-Mitglied in den Ortsrat eingezogen und war vor fünf Jahren wiedergewählt worden. Vor dem Hintergrund der Debatten um das Logistikzentrum, Seger ist ebenfalls ein entschiedener Gegner des Projekts, und ausgebliebener Beitragszahlungen war er vor rund zwei Jahren aus der SPD ausgeschlossen worden. Im Juni dieses Jahres schloss sich Seger der CDU an und kandidierte auch auf deren Liste für den Ortsrat.

Stellvertretende Ortsbürgermeisterin ist gegen Aldi-Logistikzentrum

Seine neue Stellvertreterin, Imbke Meyer-Frerichs, gehört zu jenen Bürgerinnen und Bürgern, die an vorderster Front gegen die im Juli vom Rat der Stadt Lehrte beschlossene Ansiedlung des Aldi-Zentrum kämpfen. Sie ist Neueinsteigerin in der Dorfpolitik.

Seger betonte in einer kurzen Rede nach seiner Wiederwahl, es sei für das Dorfparlament wichtig, einmütig aufzutreten und in entscheidenden Fragen Sachkompetenz aufzuweisen. Kontroverse Diskussionen seien wichtig, Abwägungen ebenso, aber Einstimmigkeit in den Beschlüssen sei das Pfund mit dem man gegenüber dem Rat der Stadt wuchern müsse. In der Vergangenheit, insbesondere im Zusammenhang mit Aldi, hatte es immer wieder Kampfabstimmungen im Ortsrat gegeben.

Ortsbürgermeister Frank Seger (rechts) verabschiedet Gaby Hesse (von links), Carsten Borsum, Ulrike Erdmann und Hans-Heinrich Götting aus dem Ortsrat. Quelle: Achim Gückel

Seger verabschiedete mit Ulrike Erdmann und Carsten Borsum (beide SPD), Gaby Hesse (parteilos) und Hans-Heinrich Götting (CDU) gleich vier frühere Mitglieder des Ortsrats.

Das ist der neue Ortsrat für Aligse, Kolshorn und Röddensen

Zum Gremium, das jetzt neu seine Arbeit aufnimmt, gehören Frank Seger, Martin Schiweck, Dirk Bödecker und Dirk Hense (alle CDU), Imbke Meyer-Frerichs und Armin Albat (beide Grüne) sowie Barbara Götting (FDP). Bei den Wahlen zum Ortsrat im September hatte die CDU 55,7 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, die Grünen fuhren mit 26,3 Prozent das beste Ergebnis in einem Lehrter Ortsparlament ein, die FDP kam auf 10,7 Prozent. Einzelbewerberin Gaby Hesse schaffte mit 7,3 Prozent den Einzug in den Ortsrat nicht.

Von Achim Gückel