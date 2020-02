Lehrte

Um die Sicherheit in Lehrte sorgt sich die Frauen-Union seit geraumer Zeit. Eine Umfrage an den letzten beiden verkaufsoffenen Sonntagen 2019 hatte bereits ergeben, dass sich die Bürger an bestimmten neuralgischen Punkten, in erster Linie in der Kernstadt, besonders abends und in der Nacht unsicher fühlen. Jetzt hat die Frauenorganisation der Lehrter CDU eine offene Mitgliederversammlung dazu abgehalten, in der Lehrter ihre Bedenken vorbringen konnten.

Gemeinsam mit der Umfrage habe sich ein klares Bild ergeben, sagt Karen Elfers, Vorsitzende der Frauen-Union: Am häufigsten wurden der Bahnhofstunnel, die Bahnhofstraße, die beiden Tunnel in Richtersdorf und der Astronautenweg genannt. Besonders bedenklich fand Elfers den Beitrag einer Frau, die an der Wilhelmstraße wohnt und von dort wegziehen möchte. „Sie hat oft Spätschicht und muss dort im Dunkeln lang“, sagt Elfers. Dabei fühle sie sich im Viertel um Wilhelm- und Goethestraße nicht wohl. „Sie meinte, dass sich dort die Bevölkerungsstruktur in letzter Zeit ungünstig verändert habe. Dass sie deswegen mit ihrer Familie dort wegziehen will, fand ich erschreckend.“

Polizei gibt keine Statistiken heraus

Ob die Angst insbesondere von Frauen in dunklen Bereichen in Lehrte berechtigt ist, konnte die Versammlung nicht klären. „Allerdings habe ich schon davon gehört, dass es an einigen Stellen Vorfälle gegeben hat“, sagt Elfers. Allerdings führe das Lehrter Kommissariat dazu auch keine Statistiken, sagte die Kontaktbeamtin Imke Wolff auf Nachfrage. Es gebe in Lehrte keine sogenannten Brennpunkte an denen die Kriminalitätsraten besonders hoch seien. „Oft ist das ein subjektives Unsicherheitsgefühl, was die Menschen haben“, sagt Wolff. „Klar fühlt man sich an einem hell beleuchteten Ort besser als in einem unbeleuchtetem“, weiß sie. Wolff rät dazu, selbstbewusst aufzutreten und wenn man sich auf dem Heimweg unsicher fühle, vielleicht während des Gehens mit jemandem zu telefonieren.

Schutz ist besser als Bewaffnung

Dass es wegen der Verunsicherung einen Trend zur Bewaffnung mit Pfefferspray oder Elektroschockern gibt, hat der Sehnder Kontaktbeamte Stephan Flohr beobachtet. Allerdings rät er davon ab. Ab sechs Metern Abstand sei Pfefferspray nutzlos. Man verletze sich damit höchstens selbst, sagte Flohr. Stattdessen nannte er sogenannte Taschenalarme als wirkungsvolle Hilfmittel. Diese kleinen Geräte geben bei einer Auslösung unangenehm laute Geräusche ab, die andere auf eine Notlage aufmerksam machen und möglicherweise den Täter verschrecken.

Zur Verbesserung der Lehrter Situation schlägt die Frauen-Union in einem ersten Schritt die Installation einer Notrufsäule im Bahnhofstunnel vor. Dazu werde die CDU-Fraktion im Rat einen Antrag einbringen. „Einige Lehrter haben mir erzählt, dass es früher bereits eine solche Säule dort gegeben hat“, berichtete Elfers. Warum diese wieder abgebaut wurde, habe sie nicht in Erfahrung bringen können.

