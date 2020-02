Lehrte

Sie sind kess und charmant. Sie tragen grüne Kleider. Und wenn sie auf ihren drei Instrumenten Musik machen, versprühen sie viel gute Laune. Zucchini Sistaz ist kein krummes grünes Gemüse, sondern ein stimmgewaltiges Ensemble, das am Dienstag, 17. März, im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum auftritt. Mit Netzstrümpfen und Wasserwellen will das freche Frauentrio das Publikum unter dem Motto „Falsche Wimpern, echte Musik“ in die goldene Swing-Ära zurückversetzen. Der musikalische Fundus speist sich aus der Unterhaltungsmusik der Zwanziger- bis Fünfzigerjahre.

Zucchini Sistaz singen dreistimmig Big-Band-Klassiker

Die Zucchini Sistaz – das sind Jule Balandat am Kontrabass, Sinje Schnittker an Trompete und Posaune und Tina Werzinger an der Gitarre. Ihren Swing paaren sie mit einer ordentlichen Prise Situationskomik. Mit koketten Augenaufschlägen, frechem Lächeln und ironischem Hochziehen der Augenbrauen interpretieren sie humorvoll die Liedtexte. Die drei Ladies bieten dem Publikum mit ihren Big-Band-Klassikern ein rundes Unterhaltungsprogramm – und das schon seit mehr als einem Jahrzehnt: Das Frauentrio gründete sich bereits 2009.

Karten für den Auftritt der Zucchini Sistaz am Dienstag, 17. März, ab 19.30 Uhr im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum kosten zwischen 15 und 23 Euro. Sie sind im Vorverkauf im städtischen Fachdienst Schule, Sport und Kultur unter Telefon (05132) 8628242 oder 8628241, in der Buchhandlung Böhnert an der Zuckerpassage, Telefon (05132) 864300, in der Bücherstube Veenhuis an der Iltener Straße, Telefon (05132) 56400, und online unter www.lehrte.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.

Drei Frauen, drei Instrumente: Das Ensemble Zucchini Sistaz unterhält im Kurt-Hirschfeld-Forum mit Musik der Zwanziger- bis Fünfzigerjahre. Quelle: privat

Von Katerina Jarolim-Vormeier