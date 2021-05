Lehrte/Arpke

Schwimmsportler müssen sich noch weiter gedulden. Das Lehrter Freibad und das Waldbad in Arpke öffnen frühestens ab dem ersten Juniwochenende. Eckhard Otto, Chef der Lehrter Bädergesellschaft, hatte Mitte März zwar noch einen frühzeitigen Start Ende April für möglich gehalten. Daraus ist jedoch nichts geworden – aus mehreren Gründen.

„Wir müssen auf die entsprechende Corona-Verordnung warten, die den Freibädern ermöglicht, zu öffnen“, betont Thilo Schumacher, Geschäftsführer der Lehrter Bädergesellschaft. Vorher gestalte sich eine konkrete Planung schwierig. In der kommenden Verordnung ab dem 10. Mai sei eine Öffnung derzeit noch nicht vorgesehen. „Wir sind daher sehr gespannt, was künftig erlaubt ist und was nicht“, sagt Schumacher.

Reinigungsarbeiten sind in vollem Gange

Aber auch, wenn die entsprechende Verordnung grünes Licht für eine Öffnung gibt, können die beiden Bäder ihre Türen noch nicht sofort aufmachen. Sie benötigen etwa eine Woche Vorlaufzeit. Noch sind in beiden Einrichtungen die Reinigungs- und die letzten Fliesenarbeiten im Gange. Der strenge Frost im Februar hatte große Schäden in den Becken verursacht. In Arpke mussten zudem wegen eines Rohrbruchs neue Fliesen in den Toilettenräumen und Duschbereichen verlegt werden.

Im Schwimmerbecken laufen derzeit noch die Reinigungsarbeiten. Quelle: Katja Eggers

Schumacher geht davon aus, dass die Fliesenarbeiten in der nächsten Woche abgeschlossen werden. Danach dauert es noch etwa drei Tage, um die Becken mit Wasser aufzufüllen und drei weitere Tage, bis sich das Wasser aufgeheizt hat. In Arpke müsste zudem eigentlich auch noch der Betonboden des Beckens neu gestrichen werden. „Aber auch da muss der Wettergott mitspielen“, betont Schumacher.

Besucher müssen sich an strenge Hygieneregeln halten

Wenn alles klappt, machen die Bäder in Arpke und Lehrte nun vermutlich frühestens ab dem 5. Juni auf. Damit wäre die Bädergesellschaft leicht in Verzug. Denn unter normalen Umständen öffnet das Freibad in Lehrte bereits am dritten Maiwochenende und das Arpker Waldbad am zweiten. Schumacher hat bereits zahlreiche E-Mails und Telefonanrufe von Lehrterinnen und Lehrtern bekommen. „Alle wollen wissen, wann wir öffnen und wie das dann abläuft“, berichtet der Geschäftsführer der Bädergesellschaft.

Zum Ablauf kann er derzeit jedoch nur wenig sagen. „Das regelt die neue Verordnung.“ Fest stehe aber, dass Öffnungen nur mit erheblichen Einschränkungen, strengen Hygieneregeln und einem Testkonzept funktionierten. Vermutlich müssten sich Besucher dann wie im Vorjahr über ein Onlineportal anmelden. Schumacher rechnet zudem damit, dass Schwimmsportler negative Schnelltestergebnisse vorlegen müssen. „Wir werden alles tun, was nötig und möglich ist, aber wohl kein eigenes Testzentrum anbieten“, sagt Schumacher.

