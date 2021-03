Lehrte

Schwimmsportler und Wasserballer sitzen in Lehrte buchstäblich seit Monaten auf dem Trocknen. Das Lehrter Hallenbad hat wegen Corona am 22. November schließen müssen und seitdem nicht wieder geöffnet. In Hannover hat die Stadt jetzt angekündigt, die Freibadsaison frühzeitig starten zu lassen, zwei Bäder sollen sogar schon Anfang April aufmachen.

Auch in Lehrte wird derzeit ein frühzeitiger Start in die Freibadsaison angestrebt. Normalerweise öffnet das Freibad am Hohnhorstweg seine Türen immer am zweiten Wochenende im Mai, das Arpker Waldbad macht schon eine Woche vorher auf. „Wir wollen beide Bäder so schnell wie möglich fit machen und öffnen – gerade weil wir wissen, dass der Bedarf nach der langen Schließzeit bei den Menschen groß ist“, erklärt Eckhard Otto, Chef der Lehrter Bädergesellschaft.

Bädergesellschaft bereitet bereits die Saison vor

Ob das Freibad am Hohnhorstweg allerdings schon Mitte April, erst Anfang Mai oder möglicherweise noch später öffnen kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist laut Otto in allererster Linie die Situation in der Corona-Pandemie. „In der aktuellen Corona-Verordnung sind Schwimmbäder von Öffnungen ausgenommen, nach Frei- oder Hallenbädern wird dort übrigens gar nicht unterschieden“, erklärt Otto. Weil sich die Inzidenzzahlen und Regeln jedoch jederzeit ändern können, gestalten sich die Planungen derzeit schwierig. Nichtsdestotrotz bereite die Bädergesellschaft die Saison bereits vor, betont Otto.

Sowohl in Lehrte als auch in Arpke müssen in den Becken allerdings noch Fliesen ausgetauscht werden. Gerade nach dem heftigen Wintereinbruch und dem starken Frost im Februar sind einige der Kacheln von der Wand gefallen. Der Fliesenleger hat bereits mit der Sanierung begonnen. Auch von dem Fortschritt der Arbeiten hängt es ab, wie schnell die Bäder öffnen können. „Die Nachttemperaturen müssen über 5 Grad Celsius liegen, sonst kommen die Arbeiten nicht voran“, sagt Otto. Das Wetter spielt demnach als dritter Faktor eine entscheidende Rolle, ob die Bäder schon frühzeitig öffnen können.

Hallenbad bleibt geschlossen

Dass das Lehrter Hallenbad in diesem Jahr noch einmal öffnet, hält Otto derweil für so gut wie ausgeschlossen. Selbst falls dies ab Mitte April erlaubt werde, mache eine kurzzeitige Öffnung keinen Sinn, wenn in wenigen Wochen sowieso das Freibad öffne. Unter normalen Umständen schließt das Hallenbad in Lehrte am ersten Maiwochenende.

Otto betont, dass beide Bäder auf jeden Fall wieder mit einem strengen Hygienekonzept öffnen werden. Dies könnte so aussehen wie im vergangenen Jahr. Seinerzeit durften die Anlage in Lehrte 400 Menschen gleichzeitig besuchen, in Arpke waren es 175. Im Innenbereich galt eine Maskenpflicht. Besucher mussten Abstand halten und sich online registrieren. Sprungturm, Rutsche, Innenduschen und Umkleiden waren gesperrt. Größere Probleme mit der Einhaltung der Regeln hatte es nicht gegeben. Die Corona-Freibadsaison war 2020 sogar noch verlängert worden. Otto hatte am Ende eine zufriedenstellende Bilanz gezogen.

Von Katja Eggers