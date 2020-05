Arpke/Lehrte

In vielen Städten und Gemeinden öffnen die Freibäder in diesen Tagen ihre Pforten. Sehndes Waldbad etwa steigt zum Pfingstfest in die Saison ein. In Lehrte müssen die Wasserfreunde jedoch noch länger auf den wegen Corona verzögerten Saisonstart warten. Aus der zunächst für Sonnabend, 30. Mai, anvisierten Öffnung des Waldbades in Arpke wird jedenfalls nichts. Dort ist noch nicht einmal Wasser im Becken. Jetzt gibt die Lehrter Bädergesellschaft Montag, 8. Juni, als voraussichtlichen Starttermin in Arpke an. Im Lehrter Freibad soll der Schwimmspaß erst am Montag, 22. Juni, losgehen.

Thilo Schumacher, Chef der Lehrter Bäder, hatte schon vor einiger Zeit erläutert, wieso Lehrte in Sachen Bäder hinterher hinkt. In Lehrte hatten sich Reparaturen und Sanierungen hingezogen, weil unter anderem Ersatzfliesen aus Italien wochenlang nicht geliefert werden konnten. Dringend notwendige Ersatzteile für die Filtertechnik sind bis heute nicht angekommen, weil Hersteller wegen Corona Kurzarbeit machen mussten oder sogar ganz ihre Produktion einstellten. Daher nennt Schumacher auch die neuen Öffnungstermine für die Lehrter Bäder nur unter Vorbehalt.

Badchef will „den sicheren Weg“ gehen

Sorgen macht ihm unter anderem, dass es bisher immer noch keine genauen Vorgaben vom Land Niedersachsen für den Betrieb und die Hygienemaßnahmen in der Bäder gebe. Betreiber, die jetzt schon ihre Bäder öffneten, hätten zwar ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Betriebskonzept, gingen aber trotzdem ein Risiko ein, meint Schumacher.

Dieses Risiko wolle er mit der späten Öffnung der Lehrter Bäder vermeiden. „Wir gehen da den sicheren Weg“, betont Schumacher. Ein Hygiene- und Sicherheitskonzept habe man allerdings bereits entworfen und beim Gesundheitsamt eingereicht. Für den Einlass im Bad im Corona-Sommer werde man aller Voraussicht nach ein Onlineanmeldesystem nutzen, wie es zum Beispiel beim Zoo in Hannover zum Einsatz komme. Dort müssten Badbesucher quasi ihre Zeiten im Bad buchen. Auf jeden Fall werde im Lehrter Freibad sowie im Arpker Waldbad eine Beschränkung der Besucherzahl gelten, betont Schumacher. Wie hoch diese sein wird, könne er aber noch nicht sagen.

Freibadsaison beginnt montags

Im Arpker Waldbad, wo der Spaß im Wasser eigentlich zu Pfingsten beginnen sollte, ist zuletzt noch eine Sanierung am Beton erledigt worden. Dieser habe aushärten müssen. Mit der mehrere Tage dauernden Füllung des Beckens mit Wasser werde man nun beginnen, versichert der Badchef.

Dass die Freibadsaison in Arpke wie Lehrte ausgerechnet montags beginnen soll, hat ebenfalls einen Grund. An einem Wochenende sei der Andrang möglicherweise zu groß. Den Badbetrieb unter den komplizierten Corona-Hygiene- und Einlass-Bedingungen wolle man lieber an schwächer besuchten Tagen beginnen, sagt Schumacher.

Von Achim Gückel