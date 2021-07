Lehrte

Manche politische Idee klingt ganz einfach – und dann steckt der Teufel im Detail. So ist es jetzt mit dem Vorschlag von SPD, Grünen und Die Linke im Rat der Stadt, Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien freien Eintritt in die Lehrter Freibäder zu gewähren. Das klingt klasse, darin sind sich Ratspolitiker aller Lager einig. Doch wie das finanziell funktionieren soll, ist noch offen. Und an diesem Problem, das jetzt in einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich wurde, könnte die Sache noch scheitern.

Denn wer an der Kasse im Lehrter Freibad oder im Arpker Schwimmbad seinen Eintritt zahlt, gibt sein Geld der Lehrter Bädergesellschaft. Deren defizitäre Einrichtungen werden über eine Beteiligungsgesellschaft mit den Stadtwerken subventioniert. Würde also der Rat der Stadt nun sagen, Kinder und Jugendliche sollen freien Eintritt haben, müsste die Bädergesellschaft jeden einzelnen jungen Gast zählen und anschließend der Stadtverwaltung eine Rechnung über verlorene Einnahmen stellen.

Im Haushalt ist dafür kein Geld vorhanden

Dabei könnte, wenn der Sommer heiß wird, eine Summe von über 80.000 Euro zusammenkommen, welche aus dem Stadtsäckel beglichen werden müsste, rechnete eine Verwaltungsmitarbeiterin den Politikern im Ausschuss vor. Und diese Summe sei nirgendwo im aktuellen Haushaltsplan eingepreist. Die Idee von Rot-Grün-Rot funktioniere also nicht.

Ähnlich verhalte es sich mit dem Vorschlag, alle Aktionen im Ferienpass kostenfrei zu machen. Denn die Planungen für den mit öffentlichem Zuschuss von 27.000 Euro veranschlagten Ferienpass liefen bereits seit Januar. Die Buchungen und Zahlungen seien zum Großteil erledigt. Nun auf das Geld verzichten zu wollen, würde Rückerstattungen und einen enormen Arbeitsaufwand bedeuten. Sehr wohl aber könne man den Ferienpass im Sommer 2022 kostenfrei gestalten, hieß es im Jugendhilfeausschuss. Dafür reiche auch die Vorlaufzeit.

Entschädigung für Belastungen in Corona-Zeit

Mit dem freien Eintritt in die Bäder will die Ratsmehrheit den Kindern und Jugendlichen eine Art Entschädigung für entgangenen Freizeitspaß im Corona-Lockdown gönnen. Das wäre ein „kleiner Ausgleich“ für die Belastungen der vergangenen Monate, sagte Sozialdemokrat Ekkehard Bock-Wegener im Ausschuss. Auch unter Kindern und Jugendlichen hätten Ängste, Depressionen und Vereinsamung zugenommen. Man müsse sie nun „wieder aus den vier Wänden rausholen“.

Renée-Michael Friedrich (CDU) nannte all das eine „gute Idee“, sie sei aber möglicherweise für dieses Jahr zu spät gekommen. Christian Gailus (Grüne) forderte indes, dass die Bädergesellschaft und die Stadtverwaltung nun eine „kreative Idee“ entwickeln, um den kostenlosen Badespaß ab dem 22. Juli doch noch zu ermöglichen. „Das muss doch machbar sein“, sagte er. Auch über eine Finanzierung des Eintrittspreises über den Lehrter 10-Euro-Einkaufsgutschein, der den örtlichen Einzelhandel in den Sommerferien wieder in Schwung bringen soll und den alle Bürgerinnen und Bürger bekommen, müsse man nachdenken, forderte André Tepper (SPD).

Bürgermeister sichert Gespräche zu

Wie die Sache mit dem freien Eintritt für Kinder und Jugendliche in die Bäder ausgeht, ist noch offen. Bürgermeister Frank Prüße sicherte im Ausschuss jedoch zu, Gespräche mit der Bädergesellschaft zu führen, um die Sache doch noch möglich zu machen. Prüße gehört auch dem Aufsichtsrat der Bädergesellschaft an. Eine Entscheidung über den freien Eintritt fällt möglicherweise erst in der Ratssitzung am 21. Juli, einen Tag vor Ferienstart.

Von Achim Gückel