Tragisches Ende einer Urlaubsfahrt: Vor zwei Jahren wollte eine 34-jährige Peinerin mit Freunden in ihrem Wohnmobil nach Cuxhaven fahren. Doch als sie in Lehrte zwischen den Anschlussstellen Anderten und Hannover-Ost auf die A 7 fuhr, geriet das Fahrzeug ins Schlingern, prallte in die Mittelschutzplanke und stürzte schließlich auf der Autobahn um. Einer der fünf Mitfahrer, ein 29-Jähriger aus Hämelerwald, zog sich dabei schwerste Verletzungen zu, weil er nicht angeschnallt war. Er verstarb zwei Tage später. Die Fahrerin wurde jetzt vom Amtsgericht Lehrte freigesprochen, weil ihr keine Fahrlässigkeit nachgewiesen werden konnte.

Blut aus dem Rachen geholt

Die Beschuldigte schilderte die Ereignisse des 28. September 2018 unter Tränen. Sie habe den schwer Verletzten unter Regalen und dem Tisch des Wohnmobils entdeckt, unter denen er begraben war. Sie habe mit ihm gesprochen, weil er stark blutete und röchelte und dann versucht, ihn zu reanimieren. „Ich habe ihm mit der Hand Blut aus dem Rachen geholt, damit er nicht erstickt“, sagte die medizinische Fachangestellte vor Gericht. In der Zeit nach dem Unfall habe sie Schlafstörungen gehabt und 15 Kilogramm Gewicht verloren. Als besonders schlimm habe sie es empfunden, dass ihre damals vierjährige Tochter vorne im Kindersitz saß – aber die habe geschlafen und „zum Glück keinen Kratzer abbekommen“.

Das Gericht interessierte vor allem die Frage, ob der tödlich verunglückte Insasse sich wegen seiner Korpulenz nicht angeschnallt habe oder anschnallen konnte. Das verneinten sowohl die Angeklagte als auch eine mitgereiste Zeugin aus Hämelerwald, die Krankenschwester ist und bei dem Unfall einen Nasenbeinbruch erlitten hatte. Der Mann, ein Betreuer des Fußballclubs SV Adler Hämelerwald, sei durchaus stämmig gewesen, aber das sei nicht der Grund gewesen, sagte die 34-Jährige – und konnte dies mit einem Handyfoto vor Gericht belegen, das sowohl die Staatsanwältin als auch Richter Robert Glaß überzeugte. Sie habe ihn vor der Fahrt darauf hingewiesen, nicht zuletzt, weil es sich um das Fahrzeug ihrer Eltern handelte.

Auch die Zeugin sagte aus, dass sie den 29-Jährigen auf die Anschnallpflicht hingewiesen habe. Doch dies habe ihr Freund mit dem Hinweis abgelehnt, dass er erwachsen sei und das selbst entscheiden könne.

Lenkrad nicht mehr beherrschbar

Als Ursache des Unfalls gab die Peinerin einen Schlag wie von einer Bodenwelle an, den sie gespürt habe, als sie in Lehrte auf die A 7 auffuhr. „Das war wie ein Ruck, das Wohnmobil ging hoch und wieder runter, und das Lenkrad konnte ich nicht mehr festhalten.“ Im nächsten Moment sei das Fahrzeug ins Schlingern geraten, in die Schutzplanke gekracht und dann umgestürzt. Starker Wind, wie ihn die Staatsanwältin als mögliche Unfallursache ins Spiel brachte, habe an diesem Tag aber nicht geherrscht, sagten sowohl ein Polizeibeamter wie auch ein Elektromonteur als Zeuge aus, der hinter dem Wohnmobil selbst mit einem hohen Transporter unterwegs war. Er habe auch keine anderen Auffälligkeiten mitbekommen.

Es sei definitiv ein Schlag von unten gewesen und kein Seitenhieb von einer Windböe, bekräftige die Angeklagte. Das Lenkrad sei ihr aus der Hand geschlagen worden und das Fahrzeug habe sich durch die Schlangenlinien aufgeschaukelt. Sie sei bereits einmal drei Wochen mit einem Wohnmobil durch die USA gereist und habe so etwas noch nie erlebt. „Ich bin eine vorsichtige Autofahrerin“, sagte die 34-Jährige. Fahrbahnschäden wie Dellen oder Löcher hat die Polizei verneint.

Ursache nicht mehr feststallbar

Möglicherweise ist auch ein technischer Defekt die Ursache. Das Wohnmobil war knapp 20 Jahre alt und erst wenige Monate vorher von ihren Eltern gekauft worden. Wie der Sachverständige Bernhard Rodeck sagte, könne eventuell der Kopf des Querlenkers gebrochen sein – dadurch könne das Fahrzeug instabil und nicht mehr kontrollierbar geworden sein. Dies konnte der Gutachter aber nicht mit Bestimmtheit sagen, da das Wohnmobil bei dem Unfall Totalschaden erlitten hatte und verschrottet worden war. Fotos zeigen lediglich, dass es in der Nähe des Querlenkes bereits einmal Arbeiten gegeben habe. „Es bleibt alles vage“, resümierte der Sachverständige.

Für die Staatsanwältin war daraufhin klar, dass sich der Tatvorwurf nicht erhärten ließ und plädierte auf Freispruch. Die Aussage der Angeklagten sei schlüssig gewesen und sie habe ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt, weil Zeugen die Aufforderung zum Anschnallen bestätigt hätten. Auch Amtsgerichtsdirektor Glaß betonte, dass man einen möglichen technischen Defekt nicht ausschließen, dies wegen des verschrotteten Fahrzeugs jedoch nicht mehr untersucht werden könne. Der Verunglückte habe eine „bedauerliche Fehlentscheidung“ getroffen: „Wenn er angeschnallt gewesen wäre, hätte er sehr wahrscheinlich überlebt – so wie alle anderen.“

