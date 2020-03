Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten besteht in Lehrte seit nunmehr 30 Jahren. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt dieses besondere Jubiläum gefeiert und beim Festakt dazu eine Ausstellung in der Alten Schlosserei gezeigt. Nun ist die Schau im Lehrter Rathaus zu sehen, und zwar im Durchgang zwischen Bürgerbüro und Fachdienst Ordnung.

Auf mehreren Stellwänden dokumentieren Plakate, Dokumente und Zeitungsartikel die Entwicklung von der Idee bis zur Einrichtung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten. Maßgeblichen Einfluss hatte seinerzeit eine sehr aktive Frauenbewegung, 1988 gab es einen einstimmigen Beschluss des Rates. 1989 trat Ute Ehrenberg ihr Amt als erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt an. Nachfolgerinnen waren Ute Bertram und Annette Wiede.

2015 übernahm Freya Markowis die Aufgabe, sie ist bis heute Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte. In den 30 Jahren Gleichstellungsarbeit sei einiges erreicht worden, es gebe aber immer noch viel zu tun, sagte sie bei der Ausstellungseröffnung. So sind bei der Stadt derzeit von rund 650 Mitarbeitern zwei Drittel weiblich. 64 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit, aber nur 9,5 Prozent der Männer.

Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 13. März, zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros zu sehen.