Lehrte

Ein Protestzug durch Lehrte, Kreidemalaktionen und Reden: Die Lehrter Organisatoren des Klimabündnisses Fridays for Future (FFF) bereiten für Freitag, 24. September, wieder Aktionen für den globalen Streiktag vor. Dieser beginnt um 9.15 Uhr am Neuen Zentrum vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum mit einer Kundgebung, ehe der Marsch durch die Stadt startet. Mit Blick auf die Bundestagswahlen am Sonntag, 26. September, erhoffen sich die Demonstranten große Veränderungen, wie es in der Ankündigung heißt. „Die Bundestagswahl ist eine Klimawahl“, sagt Lehrtes FFF-Sprecher Luca Schneider.

Er wie seine Mitstreiter kritisieren jedoch, dass keine der zur Wahl stehenden Parteien passende Pläne zur Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze vorlegen könne – und das sechs Jahre nach dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens, wie Schneider betont. Alle Teilnehmer werden dazu aufgerufen, medizinische Masken zu tragen und Abstand zu den anderen Demonstranten zu halten.

Von Max Baumgart