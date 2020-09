Lehrte

Die Bewegung Fridays for Future geht am Freitag, 25. September, wieder weltweit auf die Straße, um konsequente Klimaschutzmaßnahmen zu fordern und ein Zeichen gegen die aus ihrer Sicht unzureichende Klimapolitik zu setzen. An dem Protest nimmt auch die Lehrter Gruppe teil. Nach Angaben ihres Sprechers Luca Schneider ist für 9.30 Uhr eine halbstündige Kundgebung mit Musik, Reden und einer Kreidemalaktion vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße geplant. Danach soll es eine gemeinsame Radtour der Teilnehmer zu einem der zehn Demonstrationsorte in Hannover geben, vermutlich zum Aegidientorplatz.

Wegen der Corona-Pandemie werden die Fridays-for-Future-Proteste unter besonderen Auflagen über die Bühne gehen. Laut Schneider gilt Maskenpflicht und ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Teilnehmern. Ordner sollen auf die Einhaltung dieser Vorgaben achten und zur Not auch Personen von der Demo verweisen können. Sollte die Anzahl der Teilnehmer auf mehr als 50 wachsen, wollen die Veranstalter mehrere, mit großem Abstand voneinander angeordnete Blöcke einrichten.

Forderung nach einer ökologischen Verkehrswende

Der Protest am 25. September in Lehrte fokussiert sich laut Schneider auf die Forderung nach einer sozialen und ökologischen Verkehrswende. Dafür sei die Fahrradtour nach Hannover ein Symbol. „Wir fordern den Stopp von Subventionen an Autokonzerne, einen weitgehend kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr und einen Ausbau der befahrenen Strecken“, heißt es in einem Schreiben der Lehrter Gruppe. Auch die Ausweitung von verkehrsberuhigten Zonen sowie markierten Fahrradwegen seien für einen ökologischen Wandel im Verkehr unumgänglich.

Wer die Lehrter Gruppe unterstützen möchte, kann sich in der Stadtbibliothek an der Burgdorfer Straße Broschüren und Sticker abholen oder auf der Internetseite www.fridaysforfuture.de/ortsgruppen/lehrte/ informieren.

Von Achim Gückel