Lehrte

Am Freitag, 24.September, will die Bewegung Fridays for Future (FFF) wieder weltweit auf die Straßen gehen, um für konsequenten Klimaschutz zu demonstrieren und ein Zeichen gegen die aus ihrer Sicht unzureichende Klimapolitik der Regierungen zu setzen. Auch in Lehrte wird es an diesem Tag wieder einen Demonstrationszug geben. Er soll laut dem Lehrter Pressesprecher von FFF, Luca Schneider, um 9.15 Uhr am Neuen Zentrum mit Musik und Redebeiträgen beginnen. Anschließend werde es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben, unter anderem mit einer Kundgebung am Rathausplatz.

„Wir setzen ein Zeichen für die dringend nötige Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze und bringen unseren Unmut über folgenlos bleibende Versprechen der Politik zum Ausdruck“, schreibt Schneider in einer Mitteilung. Schon in den Jahren 2019 und 2020 sowie in diesem Frühjahr hatte es in Lehrte Aktionen von FFF gegeben. Bei der ersten Demo waren rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei gewesen, im März 2021 platzierten die Klimaaktivisten ihre Forderungen in Malereien auf dem Rathausplatz.

Von Achim Gückel