Lehrte

Nach monatelanger Corona-Zwangspause hat die Lehrter Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) am Freitagvormittag wieder eine Kundgebung in der Innenstadt veranstaltet. Die Demonstration fand im Rahmen des zehnten globalen Klimastreiks unter dem Motto „People not Profit“ statt. Anschließend ging es gemeinsam mit dem Zug zur Großdemonstration auf den Opernplatz in Hannover, wo sich Hunderte Protestierende versammelt hatten. Das besondere: Die Lehrter Ortsgruppe war die einzige in der Nähe einer Großstadt mit einer eigenen Kundgebung.

Kritik an Ampelkoalition

Die Aktivistin Antonia nahm in ihrer Rede vor dem City Center kein Blatt vor den Mund: „Die Wahlversprechen der Ampelkoalition waren nur Lügen und leere Versprechen.“ Denn viele Maßnahmen seien wieder aus dem Koalitionsvertrag gestrichen worden. „Es wird immer klarer, dass auch diese Regierung nur den Interessen der Großkonzerne hinterherrennt.“ Die Gesellschaft brauche keinen Klimaschutz, sondern Klimagerechtigkeit, sagte sie. Das bedeute, dass Menschenleben und der Erhalt des Planeten über wirtschaftliche Interessen gestellt werden und die Ausbeutung des globalen Südens für den Nutzen privilegierter Industrieländer aufhören müssten.

„People not Profit“: Plakate und Banner der Aktivisten in Lehrte. Quelle: Lucas Kreß

Gerade mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine werde deutlich, wie verwoben Umweltschutz und Krieg miteinander sein können. „Es ist ein fossiler Krieg, der auch von Deutschland mit dem Kauf von russischem Gas gefördert wird“, sagte Lukas Kluge von FFF Lehrte. Deshalb forderte der Aktivist, man müsse unabhängig von Öl, Kohle und Gas werden. Und das könne nur erreicht werden, wenn die Bürgerinnen und Bürger Druck auf die Politik ausübten. „Anhand des Sonderetats für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro sehen wir ja, dass es anscheinend Geld und Wege gibt“, sagte Kluge.

Fahrradinfrastruktur ausbauen

„Das Fahrrad ist eine gute Alternative, mit der man fast alles erreichen kann – und es ist ein Zeichen gegen die Ölindustrie“, sagte Wolfgang Kraus vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC). Der Verein setzt sich für einen Ausbau der Fahrradinfrastruktur sowie für verkehrsberuhigende Maßnahmen in Lehrte ein. „Wir müssen noch viel für den Radverkehr tun“, sagte Kraus. Ein Lichtblick sei der Beschluss des Ausbaus eines Radschnellwegs zwischen Hannover und Lehrte.

Von Lucas Kreß