Sievershausen

Am Sonntagnachmittag hat das Antikriegshaus in Sievershausen die ökumenische Friedensdekade 2019 eröffnet. Seit 1980 stehen die Tage vor Buß- und Bettag in den christlichen Kirchen im Zeichen des Friedens. In diesem Jahr trägt die Dekade, die wegen ihrer zehntägigen Dauer diesen Namen bekommen hat, unter dem Motto „Friedensklima“. Was passt dazu besser, als die derzeitige gesellschaftliche Diskussion um den Klimawandel und die Bewegung Fridays for Future in den Mittelpunkt zu stellen?

Nach einem Gottesdienst in der Sievershäuser Martinskirche ging es bei der Eröffnung im benachbarten Antikriegshaus mit einem Gespräch über den Klimagedanken weiter, zu dem sich das veranstaltende Nagelkreuzzentrum Vertreter der Lehrter Gruppe von Fridays for Future eingeladen hatte. 25 Besucher wollten sich dabei von Luca Schneider und Birte Hofmann informieren lassen.

Poetry-Slammer Tobias Kunze ist zu Gast

Bevor die beiden jungen Lehrter allerdings ihre Bewegung vorstellten, gab es spontan etwas Kunst zum Auftakt. Aus Hannover war der Poetry-Slammer Tobias Kunze nach Sievershausen gekommen. Der aus Lehrte stammende Literat lässt sich gern von aktuellen gesellschaftlichen Strömungen zu seinen Texten inspirieren, wie er gestand. Und so trug er, begleitet von lebhaftem Gestus, sein „Hotelzimmer-Szenario“ vor, in dem er der älteren Generation vorwarf, nur unzureichend auf die Klimasituation zu reagieren.

Lebhafter Gestus: Der Poetry-Slammer Tobias Kunze trägt bei der Eröffnung der Friedensdekade einen seiner Texte vor. Quelle: Michael Schütz

Dieser in der Öffentlichkeit oft thematisierte Generationskonflikt spielte auch in der Diskussion im Antikriegshaus eine Rolle. Die Abiturientin Birte Hofmann gab als Beispiel eine Begegnung an, bei der ihr von einem älteren Menschen gesagt wurde, dass er nicht mit Kindern diskutiere. „Er bezweifelte, dass wir genügend über das Thema wüssten“, sagte die Lehrterin. Generell gebe es aus der älteren Generation aber auch viel Unterstützung, etwa durch Gruppen wie Parents oder Scientists for Future. Bei ihr sei es vor allem das eigene Elternhaus, das ihr Engagement unterstütze, betonte Hofmann: „Wir fahren meist mit dem Fahrrad oder den Öffis. Das Auto bleibt oft stehen.“ Trotzdem sei Fridays for Future auch in der eigenen Generation eine Minderheit, erklärte Luca Schneider, der auf das Lehrter Gymnasium geht.

Gruppe hat etwa 30 Mitglieder

Mit der aktuellen Klimadiskussion in Lehrte sei die Gruppe, die etwa 30 Mitglieder habe, im Moment einverstanden. Das 16-Punkte-Sofortprogramm zum lokalen Klimaschutz, das nun in den Ratsgremien beraten wird, sei ein guter Schritt, sagte Schneider. Es sieht unter anderem den Verzicht auf Glyphosat auf städtischen Grünflächen, verstärktes Pflanzen von Bäumen und die Stärkung des Rad- und öffentlichen Nahverkehrs vor. „Wir sind zurzeit zufrieden“, sagte Schneider.

Trotzdem will die Gruppe weiterhin protestieren, denn die Bundesregierung verfehle nach wie vor die selbst gesetzten Klimaziele. Die nächste Kundgebung ist für Freitag, 29. November, 10 Uhr, im Neuen Zentrum angesetzt. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, benötigt die Gruppe allerdings noch volljährige Ordner. Interessenten können sich per E-Mail an lehrte@fridaysforfuture.de mit dem Betreff „Ordner“ melden.

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz