Lehrte

Nach der langen Corona-Pause ist die Fridays-for-Future Protestaktion in Lehrte zurück auf der Straße. Rund 100 Klimaaktivisten demonstrierten am Freitag durch die City und forderten lautstark eine Verbesserung in der deutschen Klimapolitik.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ – so hallte es über den Platz am Neuen Zentrum vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte. Danach machte sich der Protestzug auf zu einem Marsch durch die City. Klimaaktivisten aller Altersgruppen liefen bei dem Protestzug durch die Innenstadt mit. Sie trugen große Banner mit Aufschriften wie „Macht das System klimagerecht“.

Bewegung ist deutlich geschrumpft

Dennoch war die Bewegung in Lehrte sichtbar geschrumpft. Von den ehemals 300 Lehrter Teilnehmern war am Freitag nur ein Bruchteil dabei. Für Klimaaktivist und Organisator Luca Schneider sind das die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr seien keine Proteste möglich gewesen, das habe die Bewegung an Schwung einbüßen lassen, resümiert Schneider.

Luca Schneider hält eine Rede vor den versammelten Demonstranten. Quelle: Max Baumgart

Zwar hatte er zusammen mit seinen Mitstreitern versucht, die Lehrter Proteste in Videokonferenzen am Laufen zu halten. Auch Fortbildungen für die Klimaaktivisten hatte die Gruppe in den vergangenen anderthalb Jahren organisiert. Doch die Teilnahme und Wirkung solcher Aktionen seien um ein Vielfaches geringer als der Protest auf der Straße.

Inhaltlich formuliert Schneider am Freitag klare Forderungen. Dabei dringt er auf einen Kohleausstieg, bei dem die Angestellten der Kohlebranche im Klimasektor neue Jobs finden sollen. Allgemein fordert er einen „sozial-ökologischen Umbau der Industrien“, allen voran der Verkehrsindustrie. Der öffentliche Personenverkehr solle ausgebaut und zugänglicher werden, sagt Schneider. Die Deutschen sollen seiner Meinung nach das Auto als Hauptverkehrsmittel hinter sich lassen.

In Lehrte sei der Mangel an öffentlichen Transportmöglichkeiten klar zu erkennen. In manchen Dörfern fahre nicht ein einziger Bus am Wochenende, bemerkt Schneider. Zusätzlich schlägt er für Lehrte vor, mehr Sharing-Angebote für Autos und Fahrräder zu schaffen.

Aktivisten bedauern mangelnde Initiative der Politik

Hinsichtlich der anstehenden Bundestagswahl gibt sich der Lehrter bei seiner Rede aber desillusioniert. Er sehe bei keiner Partei genügend Vorsätze für die Klimarettung im Programm. „Keine der Parteien hat einen Plan, wie wir ein klimagerechtes System erreichen“, sagte er zu den überwiegend jungen Demonstranten. „Das ist sechs Jahre, nachdem das Pariser Klimaabkommen abgeschlossen wurde, verdammt nochmal beschämend.“

Luca Schneider und Adrian Rosengarten führen den Protestmarsch durch Lehrte. Quelle: Max Baumgart

Trotz all der Aufmerksamkeit, die Fridays for Future erfährt, bedauern vor allem die jungen Aktivisten rund um Schneider die mangelnde Initiative der Politik. Der Jugend werde nicht genug Gehör geschenkt, meint Schneider. Grund dafür sei das Wahlalter. Er fordert, dass dieses an den Beginn des Politikunterrichts in der Schule geknüpft werden sollte. Dann könne man auch unter 16-Jährige zur Wahl zulassen, meint er.

Lehrter investiert täglich zwei Stunden fürs Klima

Der Abiturient Schneider opfert seit drei Jahren einen Großteil seiner Freizeit für seinen Klimaaktivismus – nach eigenen Angaben bis zu zwei Stunden täglich. Der Klimaschutz begleite ihn aber auch im Alltag. So sei das Fahrrad für ihn das Fortbewegungsmittel der Wahl. Unnötigen Plastikmüll vermeide er, so gut es geht. Außerdem genehmige er sich nur selten den Luxus, neue Gebrauchsgegenstände zu kaufen. Beim Shoppen von Klamotten und Elektrogeräten gehe der Griff bei ihm meistens zu Secondhandprodukten.

Sein Engagement bleibt nicht unbemerkt. Er erntet positive Rückmeldungen und erhält viel Unterstützung. Das treibt ihn an.

Die Klimabewegung hält Schneider in Lehrte für ausbaufähig. Trotz der langen Corona-Pause seien immerhin alle 100 der angemeldeten Demonstranten am Freitag dabei gewesen. Für Schneider ist das ein Zeichen, dass die Aktion auch in Lehrte unbedingt weiter geführt werden muss. Er hofft auf weiteren Zuspruch bei den nächsten Aktionen im Oktober.

Fridays-for-Future-Demonstranten ziehen durch Lehrte. Quelle: Max Baumgart

Von Max Baumgart