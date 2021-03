Lehrte

Sie wurde noch im Ersten Weltkrieg geboren, als noch Kaiser Wilhelm II. regierte: Frieda Böttjer hat das Licht der Welt am 29. März 1918 in Bremen erblickt. Am heutigen Montag feiert sie ihren 103. Geburtstag und ist damit die älteste Bewohnerin im Evangelischen Pflegeheim Rosemarie-Nieschlag-Haus und die drittälteste Einwohnerin Lehrtes. „Nur zwei Damen sind noch älter als sie“, erklärt Lehrtes Stadtsprecher Fabian Nolting.

Die ersten Glückwünsche wollten Heimleiterin Silvia Liedtke und Pflegedienstleiterin Svetlana Wolf mit einem bunten Frühlingsstrauß überbringen. Eine große Feier ist pandemiebedingt nicht möglich, daher kam lediglich Böttjers Tochter zu Besuch.

Dass sich die Abläufe wegen Corona im Altenheim an der Iltener Straße sehr verändert haben, nimmt Böttjer mit Gelassenheit. „Es lässt sich nun mal nicht ändern“, sagt die Seniorin, die stets optimistisch nach vorne blickt. Sie hat in ihrem langen Leben gelernt, Geduld zu haben. Auch der Glaube hat ihr immer wieder Kraft gegeben, etliche Schicksalsschläge auszuhalten.

Ihren Mann lernte sie beim Tanzen kennen

Als sie zwei Jahre alt war, kam ihr Vater bei einem Straßenbahnunfall ums Leben. Ihre Schwester starb im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombenangriff – sie wurde verschüttet und nie gefunden. Ende der Dreißigerjahre machte Böttjer eine Ausbildung zur Bürofachkraft in einem Schreibwarengeschäft. Im Alter von 21 Jahren heiratete sie ihren Mann Hinrich, den sie beim Tanzen kennengelernt hatte.

Frieda Böttjer mit einem ihrer Kinder während des Zweiten Weltkrieges. Quelle: privat

Schon kurz nach der Hochzeit wurde Böttjers Ehemann jedoch in den Krieg nach Russland eingezogen. Ohne Unterstützung musste sie ihre drei Kinder durchbringen – sie sind heute 72, 77 und 79 Jahre alt. Als ihr Mann schwer verletzt aus dem Krieg zurückkehrte, lebte die Familie zunächst in einer kleinen Wohnung in einer Kirche. Mit dem Wirtschaftsboom kam der Wohlstand nach Deutschland, und auch für die Böttjers ging es bergauf. Als ihr Ehemann verstarb, zog Böttjer 1980 nach Lehrte zu ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn.

Der 104. Geburtstag soll groß gefeiert werden

Seit November 2007 lebt die Seniorin im Rosemarie-Nieschlag-Haus. Ihren Humor und ihre Lebenslust hat sie auch nach all den Jahren nicht verloren. Im Februar wurde sie gegen Corona geimpft – als älteste Bewohnerin des Hauses hatte sie dort die erste Spritze bekommen.

Frieda Böttjer ist die erste Bewohnerin, die im Februar im Rosemarie-Nieschlaghaus im Beisein von Pflegeassistent Daniel Wolter von Gerd Brunch (rechts) geimpft wurde. Quelle: privat

Im Rosemarie-Nieschlag-Haus fühlt sich Böttjer pudelwohl, auch wenn ihr Hör- und Sehvermögen mittlerweile nachgelassen haben und sie ihr großes Hobby, das Handarbeiten, nicht mehr ausführen kann. „Ich bin aber trotzdem zufrieden“, sagt sie. Böttjer liebt es zu singen, räumt täglich ihr Zimmer auf, beobachtet gern die Natur und füttert liebend gern die Vögel auf ihrer Terrasse.

Für die Zukunft hat Böttjer einen sehnlichen Wunsch: Sie möchte ihren 104. Geburtstag im nächsten Jahr groß im Kreise der Familie feiern – mit drei Kindern, neun Enkeln und 19 Urenkeln.

Von Katja Eggers